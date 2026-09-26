Jatah Libur Pendek Persik Kediri, Imanol Garcia dan Ernesto Gomes Jadi yang Terbaik dalam Tes Fisik

JawaPos.com — Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday September-Oktober 2026 untuk meningkatkan kondisi fisik pemain setelah bermain imbang 1-1 melawan Arema FC.

Meski sempat mendapat libur empat hari, skuad Macan Putih kembali dalam kondisi prima, dengan Imanol Garcia dan Ernesto Gomes mencatat hasil terbaik dalam tes fisik.

Persik Kediri Kembali Berlatih Setelah Libur Empat Hari Persik Kediri kembali berkumpul setelah Bayu Otto dkk mendapatkan jatah libur selama empat hari usai pertandingan tandang melawan Arema FC yang berakhir 1-1.

Masa istirahat singkat tersebut diberikan sebelum tim kembali menjalani agenda latihan selama jeda kompetisi.

FIFA Matchday periode September-Oktober membuat kompetisi berhenti sementara ketika Timnas Indonesia bertarung di FIFA ASEAN Cup 2026.

Persik Kediri memilih memanfaatkan momentum tersebut untuk menggenjot aspek fisik sekaligus mempersiapkan pemain menghadapi lanjutan kompetisi.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan kebugaran skuadnya sebenarnya sudah berada pada level yang baik.

Namun, pelatih asal Spanyol tersebut masih melihat ruang untuk meningkatkan kondisi fisiologis pemain agar bisa mendekati level performa yang lebih ideal.