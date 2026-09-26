Jatah Libur Pendek Persik Kediri, Imanol Garcia dan Ernesto Gomes Jadi yang Terbaik dalam Tes Fisik

Imanol Garcia menjadi salah satu pemain Persik Kediri dengan catatan terbaik dalam tes fisik selama jeda FIFA Matchday. (Instagram @imanol_garcia.l)
JawaPos.com — Persik Kediri memanfaatkan jeda FIFA Matchday September-Oktober 2026 untuk meningkatkan kondisi fisik pemain setelah bermain imbang 1-1 melawan Arema FC.
Meski sempat mendapat libur empat hari, skuad Macan Putih kembali dalam kondisi prima, dengan Imanol Garcia dan Ernesto Gomes mencatat hasil terbaik dalam tes fisik.
Persik Kediri kembali berkumpul setelah Bayu Otto dkk mendapatkan jatah libur selama empat hari usai pertandingan tandang melawan Arema FC yang berakhir 1-1.
Masa istirahat singkat tersebut diberikan sebelum tim kembali menjalani agenda latihan selama jeda kompetisi.
FIFA Matchday periode September-Oktober membuat kompetisi berhenti sementara ketika Timnas Indonesia bertarung di FIFA ASEAN Cup 2026.
Persik Kediri memilih memanfaatkan momentum tersebut untuk menggenjot aspek fisik sekaligus mempersiapkan pemain menghadapi lanjutan kompetisi.
Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan kebugaran skuadnya sebenarnya sudah berada pada level yang baik.
Namun, pelatih asal Spanyol tersebut masih melihat ruang untuk meningkatkan kondisi fisiologis pemain agar bisa mendekati level performa yang lebih ideal.
“Kami memanfaatkan pekan ini untuk mengembangkan kondisi fisik. Kami ingin meningkatkan hal yang sudah bagus sampai menemukan titik peak performa,” kata Marcos Reina.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022