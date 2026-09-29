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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 17.03 WIB

Persija Raih 3 Kemenangan Beruntun, Stjepan Loncar Akui Pemain Asing Masih Perlu Adaptasi

Pemain Persija Stjepan Loncar. (Riana Setiawan/ Jawa Pos) - Image

Pemain Persija Stjepan Loncar. (Riana Setiawan/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Persija Jakarta mengawali perjalanan di BRI Super League 2026/2027 dengan hasil sempurna.

Tiga pertandingan pertama berhasil dilewati Macan Kemayoran dengan kemenangan, sekaligus menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan panjang musim ini.

Gelandang Persija Stjepan Loncar turut merasakan kebahagiaan atas pencapaian tersebut.

Menurut dia, hasil tiga pertandingan itu menjadi buah dari kerja keras yang dilakukan seluruh pemain selama masa pramusim.

Persija mengawali kompetisi dengan bertandang ke markas Borneo FC pada 5 September 2026.

Bermain di kandang lawan, tim asuhan Shin Tae-yong mampu membawa pulang tiga poin setelah menang tipis 1-0.

Hasil positif tersebut berlanjut pada pekan kedua saat menjamu Persib Bandung di Jakarta pada 12 September 2026.

Alexander Jeremejeff dan kawan-kawan kembali tampil solid hingga akhirnya mengamankan kemenangan 2-1.

Laga ketiga dimainkan di Bali ketika Persija menghadapi Java United pada 19 September 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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