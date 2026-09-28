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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 17.28 WIB

Tradisi Persija Berlanjut, Tiga Pemain Akademi Disiapkan Tembus Persaingan Tim Utama

Ilustrasi pemain muda Persija Jakarta tembus skuad senior untuk super league. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pemain muda Persija Jakarta tembus skuad senior untuk super league. (Istimewa)

JawaPos.com - Persija Jakarta kembali melanjutkan tradisi memberikan kesempatan kepada pemain akademi untuk merasakan persaingan level senior super league. 

Memasuki Super League 2026/2027, tiga talenta muda mulai dipersiapkan untuk mendapat pengalaman bersama tim utama.

Ketiga pemain tersebut adalah Muhammad Farhan Sopiulloh, Agi Firmansyah, dan Nathan Fariel Kusuma.

Mereka menjadi bagian dari generasi baru pemain binaan yang memiliki peluang untuk melangkah dari level junior menuju persaingan tim utama Persija.

Bagi para pemain muda, perubahan level tentu menghadirkan tantangan tersendiri.

Nathan Fariel mengakui bahwa perbedaan intensitas latihan menjadi salah satu hal yang harus segera diadaptasi ketika bergabung dengan tim senior.

“Tantangan terbesar adalah adaptasi. Sebab, ketika di U-16, 18, sampai U-20, intensitas latihannya sangat berbeda dengan tim utama,” ujar Nathan.

Menurut dia, bermain di lingkungan tim utama menuntut pemain untuk memiliki kemampuan mengambil keputusan dengan lebih cepat.

Selain itu, kondisi fisik dan mental juga harus semakin kuat agar mampu menjaga konsistensi dalam menjalani latihan maupun pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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