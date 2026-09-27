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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 05.30 WIB

Persija Menang 3 Kali Beruntun, Stephan Loncar Soroti Satu Hal

Persija Jakarta mengawali Super League 2026/27 dengan tiga kemenangan beruntun. Namun, Stephan Loncar mengingatkan tim untuk tetap fokus dan meningkatkan kedisiplinan di lapangan. (Dok. Persija) - Image

Persija Jakarta mengawali Super League 2026/27 dengan tiga kemenangan beruntun. Namun, Stephan Loncar mengingatkan tim untuk tetap fokus dan meningkatkan kedisiplinan di lapangan. (Dok. Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta langsung kembali fokus menatap pertandingan berikutnya setelah mengawali Super League 2026/27 dengan tiga kemenangan beruntun. Macan Kemayoran kembali berlatih di Persija Training Ground, Depok, Sabtu (26/9) sore setelah mendapat waktu istirahat selama enam hari.

Gelandang Persija asal Bosnia dan Herzegovina, Stephan Loncar, menyambut positif sesi latihan perdana setelah jeda. Menurutnya, tiga kemenangan yang sudah diraih harus menjadi modal untuk terus berkembang, bukan alasan bagi tim untuk terlena.

Stephan menilai Persija masih memiliki sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah kedisiplinan pemain ketika berada di lapangan.

"Menurut saya, aspek utama yang perlu kami tingkatkan adalah kedisiplinan di lapangan. Saya tahu bahwa pihak liga dan para pendukung menganggap kami sebagai salah satu tim unggulan, dan memang benar demikian," kata Stephan dilansir iLeague.

Tiga kemenangan beruntun memang membuat Persija mengawali musim dengan catatan positif. Namun, Stephan menyadari perjalanan kompetisi masih panjang dan setiap pertandingan akan menghadirkan tantangan berbeda.

Lawan yang dihadapi Persija juga memiliki cara tersendiri untuk memberikan tekanan. Karena itu, tim asuhan Shin Tae-yong harus menjaga konsistensi permainan sekaligus memperbaiki kekurangan yang terlihat dalam tiga laga sebelumnya.

"Kami harus terus berbenah karena tim-tim lawan juga memberikan perlawanan yang sengit," ujarnya.

Pada latihan perdana setelah jeda, Persija belum bisa berlatih dengan skuad lengkap. Lima pemain tengah menjalankan tugas bersama Timnas Indonesia dalam agenda FIFA ASEAN Cup 2026.

Kelima pemain tersebut adalah Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Rayhan Hannan. Kehadiran mereka bersama Timnas Indonesia membuat Persija harus menjalani persiapan dengan komposisi pemain yang belum lengkap.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi fokus Persija dalam mempersiapkan diri. Para pemain yang tersedia tetap menjalani program latihan untuk menjaga kondisi sekaligus membangun kembali ritme setelah mendapat waktu istirahat.

Editor: Hendra
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Sumber: iLeague
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