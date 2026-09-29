Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 16.45 WIB

Persib Bandung Siap Bawa Nama Indonesia di ASEAN Club Championship Shopee Cup

Persib Bandung siap berlaga di kompetisi ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27. (Dok. Persib) - Image

Persib Bandung siap berlaga di kompetisi ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27. (Dok. Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung akan segera memulai perjalanan di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27.

Kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menguji kemampuan di level regional sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas.

Persib Bandung tergabung di Grup B bersama lima klub dari negara berbeda.

Yakni Port FC dari Thailand, Johor Darul Ta'zim dari Malaysia, Lion City Sailors dari Singapura, Cong An Ha Noi dari Vietnam, serta Svay Rieng dari Kamboja.

Laga perdana Persib Bandung akan berlangsung pada 8 Oktober 2026, Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke Bangkok menghadapi Port FC.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut, keikutsertaan Persib Bandung bukan sekadar menambah jumlah pertandingan dalam satu musim.

Kompetisi ini menjadi bagian dari upaya klub meningkatkan standar persaingan dan memberikan pengalaman baru bagi para pemain.

Menurut Adhitia, menghadapi klub-klub dari negara lain juga menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk membawa identitas Bandung dan Indonesia ke level Asia Tenggara.

Persib Bandung juga bertekad menjalani setiap pertandingan dengan persiapan maksimal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ikhwan Tanamal Siap Tampil Maksimal, Persib Bandung Incar Tiga Poin di Kandang Port FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Ikhwan Tanamal Siap Tampil Maksimal, Persib Bandung Incar Tiga Poin di Kandang Port FC

Selasa, 29 September 2026 | 16.38 WIB

Sandy Walsh Kembali Berlatih, Persib Bandung Tunggu Kondisi Terbaru - Image
Sepak Bola Indonesia

Sandy Walsh Kembali Berlatih, Persib Bandung Tunggu Kondisi Terbaru

Selasa, 29 September 2026 | 15.42 WIB

Doa Marc Klok Menggema! Solidaritas Bintang Persib Bandung di Timnas Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

Doa Marc Klok Menggema! Solidaritas Bintang Persib Bandung di Timnas Indonesia

Senin, 28 September 2026 | 00.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore