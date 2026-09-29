Persib Bandung Siap Bawa Nama Indonesia di ASEAN Club Championship Shopee Cup

JawaPos.com - Persib Bandung akan segera memulai perjalanan di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27.

Kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menguji kemampuan di level regional sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas.

Persib Bandung tergabung di Grup B bersama lima klub dari negara berbeda.

Yakni Port FC dari Thailand, Johor Darul Ta'zim dari Malaysia, Lion City Sailors dari Singapura, Cong An Ha Noi dari Vietnam, serta Svay Rieng dari Kamboja.

Laga perdana Persib Bandung akan berlangsung pada 8 Oktober 2026, Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke Bangkok menghadapi Port FC.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut, keikutsertaan Persib Bandung bukan sekadar menambah jumlah pertandingan dalam satu musim.

Kompetisi ini menjadi bagian dari upaya klub meningkatkan standar persaingan dan memberikan pengalaman baru bagi para pemain.

Menurut Adhitia, menghadapi klub-klub dari negara lain juga menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk membawa identitas Bandung dan Indonesia ke level Asia Tenggara.