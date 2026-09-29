Persib Bandung Siap Bawa Nama Indonesia di ASEAN Club Championship Shopee Cup

Persib Bandung siap berlaga di kompetisi ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung akan segera memulai perjalanan di ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27.
Kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk menguji kemampuan di level regional sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung yang lebih luas.
Persib Bandung tergabung di Grup B bersama lima klub dari negara berbeda.
Yakni Port FC dari Thailand, Johor Darul Ta'zim dari Malaysia, Lion City Sailors dari Singapura, Cong An Ha Noi dari Vietnam, serta Svay Rieng dari Kamboja.
Laga perdana Persib Bandung akan berlangsung pada 8 Oktober 2026, Maung Bandung dijadwalkan bertandang ke Bangkok menghadapi Port FC.
Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyebut, keikutsertaan Persib Bandung bukan sekadar menambah jumlah pertandingan dalam satu musim.
Kompetisi ini menjadi bagian dari upaya klub meningkatkan standar persaingan dan memberikan pengalaman baru bagi para pemain.
Menurut Adhitia, menghadapi klub-klub dari negara lain juga menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk membawa identitas Bandung dan Indonesia ke level Asia Tenggara.
Persib Bandung juga bertekad menjalani setiap pertandingan dengan persiapan maksimal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022