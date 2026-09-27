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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 28 September 2026 | 00.04 WIB

Doa Marc Klok Menggema! Solidaritas Bintang Persib Bandung di Timnas Indonesia

Marc Klok memberikan dukungan kepada Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang memperkuat Tim Nasional Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Instagram/@marcklok) - Image

Marc Klok memberikan dukungan kepada Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang memperkuat Tim Nasional Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dok. Instagram/@marcklok)

JawaPos.com — Kapten Persib Bandung Marc Klok tetap memberikan dukungan kepada Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang sedang menjalankan tugas bersama Tim Nasional Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Meski tidak dipanggil ke skuad Garuda, Klok mengaku sedih, tetapi memilih menghormati keputusan tersebut dan menyemangati dua rekan setimnya.

Marc Klok Tetap Dukung Timnas Indonesia

Marc Klok mengungkapkan dukungannya kepada Tim Nasional Indonesia meski kali ini harus menyaksikan perjuangan skuad Garuda dari luar lapangan. Pemain bernomor punggung 23 itu tidak masuk dalam daftar pemain yang mendapat kesempatan memperkuat Indonesia pada agenda FIFA ASEAN Cup 2026.

Situasi tersebut tidak membuat Klok berhenti memberikan perhatian kepada tim asuhan pelatih Tim Nasional Indonesia. Sebaliknya, kapten Persib Bandung itu memilih memberikan dukungan kepada seluruh pemain yang mendapatkan kesempatan mengenakan jersey Garuda, termasuk dua rekannya di level klub.

Klok secara terbuka mengakui dirinya merasa sedih karena tidak bisa bergabung dengan Tim Nasional Indonesia dalam agenda kali ini. Namun, ia tidak ingin larut dalam kekecewaan dan tetap menghormati keputusan yang sudah diambil terkait komposisi skuad.

"Saya sedih tidak ada di sana, tapi saya dukung mereka," kata Klok.

Doa untuk Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen

Dukungan khusus diberikan Marc Klok kepada Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen yang sama-sama menjadi bagian dari skuad Tim Nasional Indonesia. Keduanya merupakan rekan Klok di Persib Bandung sehingga perjuangan mereka bersama Garuda juga menjadi perhatian pemain kelahiran Belanda tersebut.

Klok berharap Haye dan Oratmangoen mampu memberikan kontribusi maksimal selama menjalankan tugas negara. Ia juga menilai kehadiran pemain berkualitas menjadi modal penting bagi Tim Nasional Indonesia dalam menghadapi pertandingan pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Menurut Klok, Tim Nasional Indonesia memiliki banyak pemain dengan kualitas yang cukup untuk menjadi pilihan dalam berbagai pertandingan.

Banyaknya opsi tersebut membuat tim mempunyai keleluasaan dalam menentukan komposisi sesuai kebutuhan pertandingan.

Editor: Hendra
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