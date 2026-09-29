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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 16.38 WIB

Ikhwan Tanamal Siap Tampil Maksimal, Persib Bandung Incar Tiga Poin di Kandang Port FC

Pemain Persib&nbsp; Bandung Ikhwan Ali Tanamal. (Istimewa)&nbsp; - Image

Pemain Persib&nbsp; Bandung Ikhwan Ali Tanamal. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Persib Bandung bersiap memulai perjalanan di ASEAN Club Championships (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Pada pertandingan perdana, Maung Bandung akan menghadapi wakil Thailand Port FC, salah satu tim kuat di kompetisi Thailand.

Meski demikian, bek sayap kiri Persib Bandung Ikhwan Tanamal, memastikan timnya datang dengan persiapan yang cukup.

Menurut Ikhwan, persiapan menghadapi Port FC sudah dilakukan sejak Persib Bandung kembali dari Jepara.

Tim pelatih dan para pemain langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan di kompetisi Asia Tenggara tersebut.

Ikhwan mengakui Port FC bukan lawan yang mudah.

Namun, kualitas lawan tidak membuat Persib Bandung kehilangan kepercayaan diri.

Dia menyebut seluruh pemain sudah mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik.

"Kami tahu Thailand (Port FC) lawan yang kuat, papan atas di liganya. Tapi kami sudah persiapkan matang-matang. Kami pasti akan kasih yang terbaik buat Bandung, dan insya Allah kami bisa meraih tiga poin di Thailand," ujar Ikhwan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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