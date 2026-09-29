Ikhwan Tanamal Siap Tampil Maksimal, Persib Bandung Incar Tiga Poin di Kandang Port FC

Pemain Persib Bandung Ikhwan Ali Tanamal. (Istimewa)
JawaPos.com - Persib Bandung bersiap memulai perjalanan di ASEAN Club Championships (ACC) Shopee Cup 2026/27.
Pada pertandingan perdana, Maung Bandung akan menghadapi wakil Thailand Port FC, salah satu tim kuat di kompetisi Thailand.
Meski demikian, bek sayap kiri Persib Bandung Ikhwan Tanamal, memastikan timnya datang dengan persiapan yang cukup.
Menurut Ikhwan, persiapan menghadapi Port FC sudah dilakukan sejak Persib Bandung kembali dari Jepara.
Tim pelatih dan para pemain langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan di kompetisi Asia Tenggara tersebut.
Ikhwan mengakui Port FC bukan lawan yang mudah.
Namun, kualitas lawan tidak membuat Persib Bandung kehilangan kepercayaan diri.
Dia menyebut seluruh pemain sudah mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik.
"Kami tahu Thailand (Port FC) lawan yang kuat, papan atas di liganya. Tapi kami sudah persiapkan matang-matang. Kami pasti akan kasih yang terbaik buat Bandung, dan insya Allah kami bisa meraih tiga poin di Thailand," ujar Ikhwan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022