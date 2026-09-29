Ikhwan Tanamal Siap Tampil Maksimal, Persib Bandung Incar Tiga Poin di Kandang Port FC

JawaPos.com - Persib Bandung bersiap memulai perjalanan di ASEAN Club Championships (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Pada pertandingan perdana, Maung Bandung akan menghadapi wakil Thailand Port FC, salah satu tim kuat di kompetisi Thailand.

Meski demikian, bek sayap kiri Persib Bandung Ikhwan Tanamal, memastikan timnya datang dengan persiapan yang cukup.

Menurut Ikhwan, persiapan menghadapi Port FC sudah dilakukan sejak Persib Bandung kembali dari Jepara.

Tim pelatih dan para pemain langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi pertandingan di kompetisi Asia Tenggara tersebut.

Ikhwan mengakui Port FC bukan lawan yang mudah.

Namun, kualitas lawan tidak membuat Persib Bandung kehilangan kepercayaan diri.

Dia menyebut seluruh pemain sudah mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik.