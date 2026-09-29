Sandy Walsh Kembali Berlatih, Persib Bandung Tunggu Kondisi Terbaru

JawaPos.com - Kabar positif datang dari Persib Bandung terkait kondisi Sandy Walsh yang menunjukkan perkembangan positif dan mulai berlatih lagi setelah cedera.

Sandy Walsh kini sudah kembali menginjakkan kaki di lapangan latihan Persib.

Bek berusia 31 tahun itu mengikuti sesi latihan terbuka dan perlahan menjalani aktivitas bersama rekan-rekannya setelah melewati tahap awal pemulihan.

Kembalinya Sandy menjadi kabar baik bagi Persib yang masih menjalani persaingan di BRI Super League 2026/27.

Meski demikian, sang pemain belum ingin terburu-buru memasang target untuk kembali tampil dalam pertandingan resmi.

Sandy mengaku senang bisa kembali beraktivitas di lapangan.

Menurut dia, kondisi fisiknya terus mengalami perkembangan setelah sempat menemui kendala pada awal proses pemulihan.

“Saya sangat senang bisa kembali ke lapangan. Kondisi saya semakin membaik. Saya sempat mengalami sedikit kendala di awal, tetapi sekarang semuanya berjalan dengan baik, prosesnya berjalan lancar,” kata Sandy.