Adhyaksa FC Bekasi Tumbang dari PSMS Medan, Widyantoro Akui Perlu Evaluasi

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi harus menerima hasil kurang maksimal saat menjamu PSMS Medan pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Minggu (27/9), tim tuan rumah kalah tipis 0-1 dari Ayam Kinantan.

PSMS Medan memecah kebuntuan pada menit ke-59.

Javier Siverio berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa tim tamu unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Adhyaksa FC Bekasi berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga pertandingan selesai skor tetap 0-1.

PSMS Medan pun membawa pulang tiga poin dari Bekasi sekaligus mempertahankan catatan positif mereka pada awal musim.

Tambahan tiga poin membuat PSMS Medan kini mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.