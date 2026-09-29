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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 16.28 WIB

Adhyaksa FC Bekasi Tumbang dari PSMS Medan, Widyantoro Akui Perlu Evaluasi

Pelatih Adhyaksa FC Bekasi Widyantoro. (Istimewa) - Image

Pelatih Adhyaksa FC Bekasi Widyantoro. (Istimewa)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi harus menerima hasil kurang maksimal saat menjamu PSMS Medan pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27. 

Bermain di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Minggu (27/9), tim tuan rumah kalah tipis 0-1 dari Ayam Kinantan.

PSMS Medan memecah kebuntuan pada menit ke-59.

Javier Siverio berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa tim tamu unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Adhyaksa FC Bekasi berusaha meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. 

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil hingga pertandingan selesai skor tetap 0-1.

PSMS Medan pun membawa pulang tiga poin dari Bekasi sekaligus mempertahankan catatan positif mereka pada awal musim.

Tambahan tiga poin membuat PSMS Medan kini mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan.

Sementara bagi Adhyaksa FC Bekasi, kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi sebelum menjalani pertandingan berikutnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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