Persija Pinjamkan 3 Pemain Muda ke Adhyaksa FC Bekasi

JawaPos.com - Persija Jakarta meminjamkan tiga pemain dari skuad Elite Pro Academy (EPA) U-20 ke Adhyaksa FC Bekasi untuk satu musim. Muhamad Zahaby Gholy, Fabio Azka Irawan, dan Algazani Dwi Sugandi diharapkan mendapatkan menit bermain serta pengalaman berharga di level senior.

Peminjaman tersebut menjadi bagian dari proses pembinaan pemain muda Persija. Ketiganya kini memiliki kesempatan merasakan atmosfer kompetisi profesional sekaligus menghadapi situasi pertandingan yang lebih kompetitif.

Bermain bersama tim senior dinilai penting bagi perkembangan pemain muda. Pengalaman tersebut tidak hanya membantu peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga membentuk mental dan pemahaman terhadap tuntutan pertandingan di level profesional.

Persija berharap ketiga pemain mampu menunjukkan perkembangan selama memperkuat Adhyaksa FC Bekasi. Pengalaman satu musim tersebut diharapkan menjadi bekal ketika mereka kembali dan bersaing mendapatkan tempat di skuad utama Macan Kemayoran.

Gholy menyambut kesempatan tersebut dengan antusias. Pemain yang bisa beroperasi di sisi kanan maupun kiri penyerangan itu bertekad bekerja keras dan memanfaatkan setiap peluang bermain yang diberikan pelatih.

“Kesempatan ini sangat berarti bagi saya untuk terus belajar dan membuktikan diri di level senior. Saya ingin memberikan kontribusi maksimal untuk Adhyaksa FC Bekasi, bekerja keras, dan terus meningkatkan kemampuan agar menjadi pemain yang lebih baik,” ujar Gholy dikutip dari laman resmi klub.

Sementara itu, Fabio melihat kesempatan tersebut sebagai tantangan baru dalam perjalanan kariernya. Pemain yang dapat bermain sebagai bek kanan maupun kiri itu ingin menjadikan kompetisi senior sebagai ruang untuk menambah jam terbang.

“Ini menjadi tantangan baru yang sangat baik untuk perkembangan saya. Saya siap bekerja keras, beradaptasi dengan tim, dan memberikan kemampuan terbaik untuk membantu Adhyaksa FC Bekasi meraih hasil positif musim ini,” kata Fabio.

Algazani pun memiliki target serupa. Ia berharap pengalaman bersama Adhyaksa FC Bekasi bisa membantu dirinya berkembang, sekaligus membuat ketiganya lebih cepat beradaptasi karena berada dalam tim yang sama.