Profil Isen Mulang Kalteng FC: Adhyaksa FC Ganti Nama Jelang Super League, Ini Alasan dan Maknanya

JawaPos.com — Isen Mulang Kalteng FC menjadi identitas baru Adhyaksa FC untuk mengarungi Super League 2026/2027 setelah klub promosi tersebut resmi berpindah kandang ke Kalimantan Tengah dari Banten.

Nama Isen Mulang dipilih karena memiliki arti pantang menyerah dan dinilai mampu merepresentasikan semangat sepak bola Kalimantan Tengah.

Mengapa Adhyaksa FC Berganti Nama Menjadi Isen Mulang Kalteng FC? Adhyaksa FC mengganti identitas menjadi Isen Mulang Kalteng FC setelah memutuskan berpindah kandang ke Kalimantan Tengah untuk menghadapi Super League 2026/2027.

Perubahan nama tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya membangun identitas baru sekaligus memperkuat keterikatan klub dengan daerah yang menjadi markas mereka.

Presiden Klub Adhyaksa FC Eko Setyawan menyebut keputusan tersebut diambil setelah melalui diskusi panjang dengan mempertimbangkan arahan dan masukan sejumlah tokoh penting di Kalimantan Tengah.

"Nama Isen Mulang FC tepat untuk membangun identitas sepak bola Kalimantan Tengah," kata Eko.

Nama Isen Mulang sendiri memiliki makna khusus bagi masyarakat Kalimantan Tengah karena berarti pantang menyerah dalam bahasa daerah.

Nama tersebut sudah diajukan kepada PSSI dan selanjutnya akan disahkan melalui Kongres PSSI pada Agustus 2026.

Apa Makna Nama Isen Mulang Kalteng FC? Pergantian nama ini mendapat sambutan positif dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang menilai identitas baru tersebut dapat memperkuat posisi klub sebagai kebanggaan masyarakat setempat.