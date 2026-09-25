Imus Wiranda Ungkap Rahasia Gol Perdana Persikad, Manfaatkan Celah di Pertahanan Adhyaksa FC

Pemain Persikad Depok, Inus Wiranda. (Istimewa)
JawaPos.com - Gelandang Persikad Depok, Imus Wiranda, menjadi salah satu pemain yang punya peran penting dalam kemenangan timnya atas Adhyaksa FC Bekasi pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.
Persikad Depok berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Jumat (18/9). Dalam pertandingan tersebut, Imus mencetak gol penyeimbang yang kemudian menjadi awal kebangkitan Laskar Margonda hingga mampu mengamankan tiga poin.
Gol tersebut cukup spesial bagi Imus. Selain menjadi gol pertamanya pada musim ini, proses terciptanya gol juga terbilang tidak biasa. Ia melepaskan tembakan dari luar kotak penalti setelah melihat ruang kosong di lini pertahanan Adhyaksa FC.
Imus mengaku tidak menyangka bola hasil tendangannya bisa bersarang di gawang lawan. Saat itu, ia hanya melihat adanya kesempatan untuk melakukan tembakan tanpa mendapat tekanan berarti dari pemain bertahan.
"Saya dorong sekali, saya lihat ke gawang, feeling saya shooting, sudah saya shooting. Ternyata gol, saya juga nggak nyangka," kata Imus.
Menurutnya, kondisi pertahanan Adhyaksa FC ketika itu cukup terbuka. Jarak antarpemain belakang lawan juga terlihat renggang sehingga memberikan ruang bagi Imus untuk mengambil keputusan dengan cepat.
"Pertahanannya kelihatan terbuka ya. Terlihat yang terbuka, terus jarak mereka itu sangat jauh, jadi nggak ada yang press," ujarnya.
Situasi tersebut membuat Imus semakin yakin untuk langsung melepaskan tembakan. Ia menilai posisi bek lawan yang cukup jauh membuatnya memiliki waktu untuk mengarahkan bola ke gawang.
"Karena jarak bek mereka agak jauh, jadi saya yakin untuk shooting, saya berbuat itu," imbuhnya.
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