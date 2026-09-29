Persela Lamongan Libas PSBS Biak 6-0, Bima Sakti Soroti Ketajaman Lini Depan

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Dok. Persela)
JawaPos.com - Persela Lamongan lanjutkan tren positif di Pegadaian Championship 2026/27 dengan melibas PSBS Biak enam gol tanpa balas pada pekan ketiga Grup B di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (27/9).
Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Joko Tingkir tidak memberi banyak kesempatan kepada PSBS Biak untuk mengembangkan permainan.
KH Yudo menjadi pembuka pesta gol Persela pada menit ke-12, sebelum kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-39.
Di antara dua gol Yudo, Persela menambah dua gol melalui pemain asal Brasil Juninho Cabral pada menit ke-23 dan 28.
Keunggulan empat gol membuat Persela semakin nyaman mengendalikan pertandingan.
PSBS Biak kesulitan menemukan celah untuk membalas hingga memasuki babak kedua.
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Persela kemudian menambah dua gol pada pengujung pertandingan.
Caique Souza mencetak gol kelima pada menit ke-80, sebelum kapten Dendy Sulistyawan melengkapi kemenangan menjadi 6-0 lewat golnya pada menit 90+1.
Pelatih Persela Bima Sakti menyebut, tambahan tiga poin menjadi hal terpenting dari pertandingan tersebut.
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Jawa Pos
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