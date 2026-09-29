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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 16.20 WIB

Persela Lamongan Libas PSBS Biak 6-0, Bima Sakti Soroti Ketajaman Lini Depan

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Dok. Persela) - Image

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Dok. Persela)

JawaPos.com - Persela Lamongan lanjutkan tren positif di Pegadaian Championship 2026/27 dengan melibas PSBS Biak enam gol tanpa balas pada pekan ketiga Grup B di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (27/9).

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Joko Tingkir tidak memberi banyak kesempatan kepada PSBS Biak untuk mengembangkan permainan.

KH Yudo menjadi pembuka pesta gol Persela pada menit ke-12, sebelum kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-39.

Di antara dua gol Yudo, Persela menambah dua gol melalui pemain asal Brasil Juninho Cabral pada menit ke-23 dan 28.

Keunggulan empat gol membuat Persela semakin nyaman mengendalikan pertandingan.

PSBS Biak kesulitan menemukan celah untuk membalas hingga memasuki babak kedua.

Persela kemudian menambah dua gol pada pengujung pertandingan.

Caique Souza mencetak gol kelima pada menit ke-80, sebelum kapten Dendy Sulistyawan melengkapi kemenangan menjadi 6-0 lewat golnya pada menit 90+1.

Pelatih Persela Bima Sakti menyebut, tambahan tiga poin menjadi hal terpenting dari pertandingan tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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