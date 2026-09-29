Persela Lamongan Libas PSBS Biak 6-0, Bima Sakti Soroti Ketajaman Lini Depan

JawaPos.com - Persela Lamongan lanjutkan tren positif di Pegadaian Championship 2026/27 dengan melibas PSBS Biak enam gol tanpa balas pada pekan ketiga Grup B di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (27/9).

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Laskar Joko Tingkir tidak memberi banyak kesempatan kepada PSBS Biak untuk mengembangkan permainan.

KH Yudo menjadi pembuka pesta gol Persela pada menit ke-12, sebelum kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-39.

Di antara dua gol Yudo, Persela menambah dua gol melalui pemain asal Brasil Juninho Cabral pada menit ke-23 dan 28.

Keunggulan empat gol membuat Persela semakin nyaman mengendalikan pertandingan.

PSBS Biak kesulitan menemukan celah untuk membalas hingga memasuki babak kedua.

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Persela kemudian menambah dua gol pada pengujung pertandingan.

Caique Souza mencetak gol kelima pada menit ke-80, sebelum kapten Dendy Sulistyawan melengkapi kemenangan menjadi 6-0 lewat golnya pada menit 90+1.