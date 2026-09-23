Juninho Cabral Cerita Sulitnya Persela saat Lawan Persiba Balikpapan

JawaPos.com - Persela Lamongan harus bekerja keras untuk mendapatkan kemenangan atas Persiba Balikpapan pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Joko Samudro baru bisa memastikan tiga poin setelah Juninho Cabral mencetak gol pada menit ke-89.

Persela sebenarnya tampil cukup agresif sepanjang pertandingan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan untuk membongkar pertahanan Persiba belum membuahkan hasil.

Tim berjuluk Beruang Madu mampu menjaga area pertahanan dengan rapat sehingga membuat para pemain Persela kesulitan menemukan ruang.

Situasi tersebut sempat membuat pemain Persela frustrasi.

Beruntung, mereka memiliki Juninho Cabral yang mampu manfaatkan celah kecil di lini pertahanan lawan.

Striker berusia 34 tahun itu menjadi penentu kemenangan Persela lewat sundulan pada menit ke-89.

Gol tersebut sekaligus mengantarkan Laskar Joko Samudro mengamankan kemenangan tipis atas Persiba.