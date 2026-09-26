PSBS Biak Bertekad Bangkit, Persela Lamongan Jadi Ujian Berat di Pekan Ketiga Championship

JawaPos.com - PSBS Biak mencoba bangkit saat menghadapi Persela Lamongan pada pekan ketiga Championship 2026/27. Kedua tim akan bertemu di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (27/9) sore.

Laga ini menjadi kesempatan bagi PSBS untuk menghentikan tren buruk setelah menelan dua kekalahan pada dua pertandingan awal. Badai Pasifik juga masih mencari gol pertama mereka di kompetisi musim ini.

PSBS mengawali perjalanan di Grup B dengan kekalahan telak 0-5 dari Deltras FC di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (13/9). Hasil buruk tersebut berlanjut ketika mereka bertandang ke Stadion Manahan menghadapi Persis Solo pada Minggu (20/9).

Dalam pertandingan tersebut, PSBS kembali harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 0-7. Dua hasil itu membuat posisi PSBS semakin sulit. Mereka kini berada di dasar klasemen Grup B dengan koleksi minus empat poin.

Meski demikian, Pelatih PSBS Biak Miskardi Hamin memastikan timnya sudah melakukan persiapan dan evaluasi sebelum menghadapi Persela. Ia menyebut analisis terhadap kekuatan lawan juga telah dilakukan.

"Persiapan berjalan dengan baik. Kita juga sudah lakukan analisa tim lawan untuk pertandingan, siap melawan Persela Lamongan," kata Miskardi, Sabtu (26/9), dikutip dari laman resmi I.League.

Miskardi juga memastikan dua kekalahan besar tidak membuat mental para pemain PSBS terganggu. Menurutnya, tim pelatih sudah berdiskusi dengan para pemain setelah melakukan evaluasi dari dua pertandingan sebelumnya.

"Kami pastikan mental pemain sudah baik. Setelah evaluasi, kita bicara dengan pemain, semoga pemain siap untuk laga besok, tidak ada masalah soal itu," ujarnya.

Tantangan PSBS kali ini cukup berat. Persela datang dengan modal dua kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Laskar Joko Tingkir sebelumnya mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada 13 September, kemudian menundukkan Persiba Balikpapan 1-0 pada 19 September.