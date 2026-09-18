Usai Kalah dari Persela, Persis Solo Bertekad Bangkit Saat Menjamu PSBS Biak di Stadion Manahan

Latihan Persis Solo. (Istimewa)
JawaPos.com - Persis Solo terus mematangkan persiapan menjelang pertandingan pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.
Laskar Sambernyawa akan menjamu PSBS Biak di Stadion Manahan, Solo, Minggu (20/9) malam.
Pelatih Kepala Persis Solo, Ricky Nelson, memastikan kondisi skuadnya saat ini cukup baik. Tidak ada pemain yang mengalami cedera sehingga seluruh anggota tim memiliki peluang untuk tampil dalam pertandingan tersebut.
Meski begitu, Ricky belum menentukan komposisi pemain yang akan diturunkan. Ia menyebut pilihan akhir akan ditentukan berdasarkan kesiapan masing-masing pemain menjelang pertandingan.
“Kondisi semua baik tidak ada cedera. Semua siap bermain tinggal bagaimana nanti saya memilih yang lebih siap bermain melawan Biak,” ujar Ricky saat sesi latihan di Lapangan Sriwaru, Solo, Kamis (17/9).
Dalam sepekan terakhir, Persis fokus meningkatkan aspek teknik dan taktik permainan. Ricky ingin para pemain memanfaatkan masa persiapan tersebut untuk membangun kesiapan sebelum menghadapi PSBS Biak.
Persis juga membawa misi penting pada pertandingan kandang pertama musim ini. Kemenangan menjadi target yang ingin dicapai setelah hasil kurang maksimal pada laga pembuka kompetisi.
Pada pertandingan perdana, Persis harus mengakui keunggulan Persela Lamongan dengan skor 0-2. Hasil tersebut membuat Laskar Sambernyawa belum mengoleksi poin dan kini bertekad bangkit saat bermain di hadapan pendukung sendiri.
Ricky menilai raihan tiga poin di Manahan tidak hanya penting untuk posisi Persis, tetapi juga dapat memberikan dorongan motivasi bagi para pemain untuk menjalani pertandingan-pertandingan berikutnya.
“Kita butuh poin, jadi tidak ada pilihan lagi selain kita fight. Dan saya ingatkan dan tekankan lagi, kita tidak melihat lawan siapapun, tugas kita adalah mengambil poin di rumah kita,” tegasnya.
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