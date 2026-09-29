Persiraja Terpuruk di Zona Degradasi, Jaya Hartono dan Seluruh Staf Pelatih Dipecat

Pelatih Persiraja Jaya Hartono diberhentikan manajemen klub karena hasil buruk. (Istimewa)
JawaPos.com - Laskar Rencong Persiraja Banda Aceh resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Jaya Hartono beserta jajaran staf kepelatihan.
Manajemen Persiraja Banda Aceh mengambil langkah tegas setelah timnya meraih hasil buruk dalam tiga pertandingan awal Pegadaian Championship 2026/27.
Keputusan tersebut disampaikan Presiden Persiraja H. Nazaruddin Dek Gam, Minggu (27/9).
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Dia mengatakan, seluruh pelatih yang menangani tim saat ini telah diberhentikan dari tugas.
"Semua pelatih sudah saya pecat," kata Nazaruddin Dek Gam saat menyikapi hasil buruk Persiraja pada awal musim.
Selain Jaya Hartono, Persiraja juga mengakhiri kerja sama dengan asisten pelatih Ferry Ferdinand dan Wahyu AW.
Pelatih fisik Munanda Faisal serta pelatih kiper M. Yasir turut masuk dalam jajaran staf yang diberhentikan.
Keputusan tersebut tidak lepas dari catatan Persiraja dalam tiga pertandingan pertama musim ini.
Tim asal Banda Aceh tersebut belum mampu meraih satu pun poin setelah menelan tiga kekalahan secara beruntun.
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