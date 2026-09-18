Persiraja Ingin Bangkit di Pekanbaru, Jaya Hartono Pastikan Skuad Siap Hadapi PSPS Pekanbaru

Pelatih Persiraja, Jaya Hartono. (Istimewa)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh membawa misi bangkit saat bertandang ke markas PSPS Pekanbaru pada pekan kedua Pegadaian Championship 2026/27.
Laskar Rencong tidak ingin kembali kehilangan poin setelah menelan kekalahan pada pertandingan perdana.
PSPS Pekanbaru dan Persiraja akan bertemu di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Sabtu (19/9) sore. Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB.
Persiraja membutuhkan hasil positif setelah gagal memanfaatkan status sebagai tuan rumah pada laga sebelumnya. Tim asuhan Jaya Hartono harus mengakui keunggulan Semen Padang FC dengan skor tipis 0-1.
Hasil tersebut membuat Persiraja bertekad memperbaiki penampilan sekaligus membawa pulang poin dari Pekanbaru. Bahkan, kemenangan menjadi target yang ingin diwujudkan oleh tim berjuluk Laskar Rencong tersebut.
Pelatih Persiraja, Jaya Hartono, memastikan kondisi skuadnya cukup baik menjelang pertandingan. Namun, ada satu pemain yang dipastikan absen, yakni bek asal Brasil, Parreiras Aleixo Daniel Henrique atau yang akrab disapa Daniel Alemao.
“Kondisi pemain semua cukup baik, cukup bagus, hanya Alemao yang tidak bisa tampil di pertandingan besok. Lainnya semua dalam kondisi bagus. Kami siap untuk melawan PSPS besok sore,” ujar Jaya.
Menurut Jaya, pertandingan menghadapi PSPS juga menjadi laga penting bagi kedua tim. Persiraja tidak ingin kembali kehilangan poin, meski harus bermain di kandang lawan.
“Yang pasti, laga besok kita sama-sama tidak mau kalah. Walaupun datang sebagai tamu, kami tidak ingin kehilangan poin lagi. Dan kami berharap kita bisa membawa pulang poin dari sini,” katanya.
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Jawa Pos
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