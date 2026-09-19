Prediksi Skor PSPS Pekanbaru vs Persiraja: Sama-Sama Incar Poin Perdana

JawaPos.com – PSPS Pekanbaru dan Persiraja Banda Aceh sama-sama mengusung misi meraih kemenangan saat bertemu pada pekan kedua Pegadaian Championship Liga 2 Indonesia 2026/2027.

Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Pekanbaru, Sabtu (19/9) pukul 15.30 WIB.

Pertandingan ini menjadi laga kandang perdana bagi PSPS Pekanbaru pada kompetisi musim ini.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Askar Bertuah, julukan PSPS Pekanbaru, bertekad bangkit setelah pada pertandingan pembuka harus mengakui keunggulan PSIS Semarang dengan skor 1-2 di Stadion Jatidiri, Jumat (11/9) lalu.

Sementara itu, Persiraja Banda Aceh juga datang dengan modal kekalahan. Laskar Rencong takluk 0-1 dari Semen Padang FC saat bermain di kandang sendiri, Ahad (13/9).

Karena itu, kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi setelah gagal meraih hasil positif pada laga perdana.

Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya. Ia menilai pertandingan melawan Persiraja sangat penting untuk membuka peluang PSPS mengamankan poin penuh di kandang.

"Ini laga penting, pemain bisa fokus untuk mengikuti instruksi dan sangat menginginkan kemenangan," ujar Akhyar, Jumat (18/9).

Menurut Akhyar, persiapan tim telah dilakukan dengan baik. Ia memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja, termasuk Aulia yang sebelumnya mengalami cedera seusai pertandingan melawan PSIS Semarang.