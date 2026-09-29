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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 16.03 WIB

Kas Hartadi Sebut Antisipasi Set Piece Biang Kerok Kelalahan RANS Nusantara FC dari Deltras FC

RANS Nusantara FC kalah 1-2 dari Deltras FC pada Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (27/9). (Istimewa) - Image

RANS Nusantara FC kalah 1-2 dari Deltras FC pada Pegadaian Championship 2026/27 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (27/9). (Istimewa)

JawaPos.com - RANS Nusantara FC harus menerima kekalahan 1-2 di Pegadaian Championship 2026/27 dari Deltras FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu (27/9).

Pelatih Kas Hartadi mengaku kecewa karena masalah yang membuat RANS Nusantara FC kehilangan poin sebenarnya sudah menjadi perhatian dalam beberapa hari terakhir.

Salah satunya adalah kemampuan mengantisipasi set piece lawan.

Dari dua pertandingan sebelumnya, Kas Hartadi sudah menemukan kelemahan tersebut. Gol yang bersarang ke gawang RANS Nusantara FC mayoritas berasal dari situasi bola mati.

Karena itu, antisipasi set piece menjadi salah satu materi utama dalam sesi latihan sebelum menghadapi Deltras FC.

Latihan tersebut bahkan dilakukan berulang kali, namun saat pertandingan berlangsung, kesalahan serupa kembali terjadi.

Deltras FC mampu membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan tiga menit.

Zabihi Taher memanfaatkan situasi bola mati untuk membawa timnya unggul 1-0.

RANS Nusantara FC kemudian berusaha merespons dengan meningkatkan tekanan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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