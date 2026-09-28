Hajar RANS Nusantara FC 2-1, Deltras FC Kokoh di Puncak Klasemen Sementara

Deltras FC melanjutkan tren positif setelah mengalahkan RANS Nusantara FC 2-1 dan kokoh di puncak klasemen sementara Grup B. (Dok. Deltras FC)
JawaPos.com – Deltras FC berhasil melanjutkan tren positif. Melawan tuan rumah RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, The Lobster berhasil mencuri tiga poin setelah menang dengan skor 2-1 kemarin (27/9).
Dua gol Deltras FC dicetak oleh Zabihi Taher pada menit ke-3 dan M. Idris pada menit ke-53. RANS Nusantara FC yang dikenal selalu berhasil mengejar ketertinggalan hanya mampu mencetak satu gol melalui Jan Martin Hoel pada menit ke-90+4.
Kemenangan ini memperkokoh posisi Deltras FC di puncak klasemen sementara grup B dengan raihan sembilan poin, hasil dari tiga kemenangan beruntun.
“Pertama-tama saya harus bilang ini luar biasa perjuangan para pemain,” jelas pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu.
Leo mengingatkan anak asuhnya agar tidak jumawa dengan tiga kemenangan beruntun yang sudah didapat. Mereka harus tetap rendah hati dan fokus.
“Harus tetap ada perbaikan-perbaikan, harus ada improvement yang mereka lakukan, terutama di setiap latihan,” tegasnya.
Bagi mantan bek Persija Jakarta itu, perjalanan Deltras FC masih sangat panjang. Kompetisi baru memasuki pekan ketiga. Artinya, jalan terjal masih sangat panjang untuk dilalui oleh timnya.
“Jadi, buat saya belum waktunya jumawa atau bersenang-senang hingga lupa diri. Ya, mereka harus tetap down to earth, harus tetap rendah hati,” harapnya.
Di kubu lawan, pelatih RANS Nusantara FC Kas Hartadi menjelaskan bahwa kekalahan timnya disebabkan kegagalan mengantisipasi set piece yang dilakukan lawan. Gol pertama, misalnya, murni terjadi karena lini belakangnya gagal mengantisipasi bola mati Deltras FC.
“Sebenarnya kami selalu mengingatkan di setiap match dan selalu sudah evaluasi kelemahan-kelemahan, selalu banyak kebobolan di set piece,” ungkapnya.
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