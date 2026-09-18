De Red FC Ingin Bangkit! Aji Santoso Minta Pemain Lebih Efektif saat Hadapi RANS Nusantara

Aji Santoso menargetkan De Red FC meraih prestasi maksimal sekaligus mengorbitkan pemain muda Jawa Timur di Liga 2 Pegadaian Championship 2026/2027. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com - De Red FC membidik kemenangan saat menjamu RANS Nusantara FC pada pekan kedua Grup B atau Grup Timur Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu (19/9) sore.
De Red FC membawa misi bangkit setelah hasil kurang maksimal pada pertandingan perdana. Tim besutan Aji Santoso itu harus mengakui keunggulan Kendal Tornado FC dengan skor tipis 0-1 ketika bermain di kandang sendiri.
Hasil tersebut membuat De Red FC belum mendapatkan poin dan sementara berada di posisi keenam klasemen Grup B.
Karena itu, laga menghadapi RANS Nusantara menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk membuka keran poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.
Di sisi lain, RANS Nusantara FC datang dengan modal kemenangan. Pada pertandingan pertama, mereka berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 3-2. Hasil tersebut membuat RANS menempati posisi ketiga dengan koleksi tiga poin.
Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menyadari pentingnya pertandingan kedua tersebut. Ia memastikan timnya sudah melakukan evaluasi menyeluruh setelah kekalahan dari Kendal Tornado, termasuk membenahi sejumlah aspek permainan.
"Pertandingan kedua ini sangat penting dan kami harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan tiga poin. Semuanya sudah kami evaluasi. Sehari setelah pertandingan, kami evaluasi total, mengevaluasi diri masing-masing," ujar Aji dalam sesi jumpa pers, Jumat (18/9).
Salah satu perhatian utama mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut adalah penyelesaian akhir. Aji ingin para pemainnya lebih efektif dalam memanfaatkan peluang yang didapatkan selama pertandingan.
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Jawa Pos
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