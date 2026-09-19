Duel Sengit De Red FC vs RANS Nusantara FC Berakhir Sama Kuat 3-3

JawaPos.com - De Red FC bermain imbang 3-3 melawan RANS Nusantara FC pada pertandingan pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu.

Fellipe Cabral Veloso Dos Santos mencetak dua gol De Red FC pada menit ke-26 dan 45+2, disusul Muhammad Supriadi pada menit ke-53, sedangkan RANS Nusantara FC membalas melalui M. Anderson menit ke-56, Ladji Malle menit ke-69, dan Muhammad Almaghfiru Inzaghi menit ke-90.

Hasil tersebut membuat RANS Nusantara FC naik ke peringkat ketiga dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan, sedangkan De Red FC berada di peringkat ketujuh dengan satu poin dari dua laga.

RANS Nusantara FC memegang kendali penguasaan bola sebesar 60 persen dan lebih aktif menekan dengan mencatatkan tiga tendangan sudut serta 12 lemparan ke dalam.

Namun, skema serangan RANS Nusantara FC kerap kandas oleh permainan agresif De Red FC yang mencatatkan 13 pelanggaran sepanjang 45 menit pertama.

Tuan rumah bermain lebih efektif di sepertiga akhir lapangan dengan melepaskan empat tembakan tepat sasaran dari total lima percobaan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-26 saat Fellipe Cabral Veloso Dos Santos sukses membobol gawang RANS Nusantara FC.

Tensi tinggi di lini tengah kemudian membuahkan kartu kuning bagi pemain De Red FC Muhammad Sadewa pada menit ke-30.