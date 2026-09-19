Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 20 September 2026 | 02.07 WIB

Duel Sengit De Red FC vs RANS Nusantara FC Berakhir Sama Kuat 3-3

Pemain De Red FC Fellipe Cabral Veloso Dos Santos (kanan) memasukkan bola ke gawang Rans Nusantara FC saat pertandingan pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (19/9/2026). ANTARA/HO-Media Officer De Red FC - Image

Pemain De Red FC Fellipe Cabral Veloso Dos Santos (kanan) memasukkan bola ke gawang Rans Nusantara FC saat pertandingan pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (19/9/2026). ANTARA/HO-Media Officer De Red FC

JawaPos.com - De Red FC bermain imbang 3-3 melawan RANS Nusantara FC pada pertandingan pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu.

Fellipe Cabral Veloso Dos Santos mencetak dua gol De Red FC pada menit ke-26 dan 45+2, disusul Muhammad Supriadi pada menit ke-53, sedangkan RANS Nusantara FC membalas melalui M. Anderson menit ke-56, Ladji Malle menit ke-69, dan Muhammad Almaghfiru Inzaghi menit ke-90.

Hasil tersebut membuat RANS Nusantara FC naik ke peringkat ketiga dengan koleksi empat poin dari dua pertandingan, sedangkan De Red FC berada di peringkat ketujuh dengan satu poin dari dua laga.

RANS Nusantara FC memegang kendali penguasaan bola sebesar 60 persen dan lebih aktif menekan dengan mencatatkan tiga tendangan sudut serta 12 lemparan ke dalam.

Namun, skema serangan RANS Nusantara FC kerap kandas oleh permainan agresif De Red FC yang mencatatkan 13 pelanggaran sepanjang 45 menit pertama.

Tuan rumah bermain lebih efektif di sepertiga akhir lapangan dengan melepaskan empat tembakan tepat sasaran dari total lima percobaan.

Kebuntuan pecah pada menit ke-26 saat Fellipe Cabral Veloso Dos Santos sukses membobol gawang RANS Nusantara FC.

Tensi tinggi di lini tengah kemudian membuahkan kartu kuning bagi pemain De Red FC Muhammad Sadewa pada menit ke-30.

Menjelang turun minum, Fellipe Cabral Veloso Dos Santos kembali menjadi momok bagi pertahanan RANS Nusantara FC dengan mencetak gol keduanya pada menit ke-45+2 setelah menerima umpan matang dari Hattam Pratama.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi de Red FC vs RANS: Aji Santoso Tak Ingin Buang Peluang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi de Red FC vs RANS: Aji Santoso Tak Ingin Buang Peluang

Sabtu, 19 September 2026 | 17.47 WIB

De Red FC Ingin Bangkit! Aji Santoso Minta Pemain Lebih Efektif saat Hadapi RANS Nusantara - Image
Sepak Bola Indonesia

De Red FC Ingin Bangkit! Aji Santoso Minta Pemain Lebih Efektif saat Hadapi RANS Nusantara

Sabtu, 19 September 2026 | 04.38 WIB

Prediksi Skor RANS Nusantara vs De Red FC: Tamu Incar Poin di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor RANS Nusantara vs De Red FC: Tamu Incar Poin di Surabaya

Jumat, 18 September 2026 | 22.00 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park - Image
1

Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park

2

Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion

4

Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu

5

Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras

6

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

7

Prediksi Skor Viktoria Plzen vs Union SG di Liga Europa: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Norwich: Maresca Rotasi Skuad

9

Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin

10

Prediksi Skor Real Sociedad vs Bournemouth di Liga Europa: Txuri-urdin Bakal Kesulitan Redam Lawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore