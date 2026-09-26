Jadwal Padat Menanti Persib Bandung, Marc Klok Tekankan Pentingnya Mentalitas Pemain

Kapten Persib Bandung Marc Klok. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi periode yang cukup padat dalam 30 hari ke depan. Sebanyak 10 pertandingan harus dijalani dengan waktu pemulihan yang terbatas, sehingga kondisi fisik dan mental pemain menjadi perhatian utama.
Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menyadari rangkaian pertandingan tersebut bukan situasi mudah bagi tim. Selain harus menjaga kebugaran, para pemain juga dituntut mampu menghadapi perjalanan dan tingginya intensitas pertandingan.
Menurut Klok, kemampuan untuk bertahan menjadi hal penting selama menjalani periode padat tersebut. Kondisi fisik yang terkuras, potensi cedera, hingga tekanan mental harus bisa dikelola oleh seluruh pemain.
"Menurut saya kata yang paling penting mungkin adalah bertahan hidup (survive), dengan cedera, dengan kondisi fisik, tetapi juga dengan mentalitas. Kita harus bertahan dengan mentalitas untuk mengatasi ini dan untuk menghadapinya," kata Klok dikutip dari laman resmi Persib.
Pemain asal Belanda tersebut menilai mentalitas akan memiliki peran besar ketika pemain mulai merasakan kelelahan akibat jadwal yang rapat. Karena itu, setiap pemain harus mampu menjaga keyakinan dan fokus ketika memasuki setiap pertandingan.
Klok juga mengingatkan pentingnya kebersamaan di tengah jadwal yang padat. Menurutnya, pemain tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari staf pelatih, manajemen hingga Bobotoh juga dibutuhkan agar Persib Bandung bisa melewati periode tersebut.
"Tapi sekarang kita harus terima sesuatu, kita harus optimis. Karena ini sangat penting," ujarnya.
Dengan jeda pertandingan yang tidak panjang, Persib Bandung juga harus memaksimalkan waktu pemulihan. Klok menyebut beberapa hal sederhana justru menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi tubuh pemain.
Mulai dari waktu tidur, asupan nutrisi, recovery, hingga perawatan dari fisioterapis harus diperhatikan secara optimal. Langkah tersebut dibutuhkan agar pemain tetap berada dalam kondisi terbaik ketika kembali menjalani latihan maupun pertandingan.
"Kita harus tidur seoptimal mungkin, nutrisi harus optimal, mungkin pemulihan (recovery), perawatan dari fisioterapis, untuk otot-otot," jelas Klok.
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