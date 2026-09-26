Oktober 2026 Jadi Ujian Persib Bandung, Tujuh Laga dari Tiga Kompetisi Menanti

JawaPos.com - Persib Bandung bersiap menghadapi periode padat sepanjang Oktober 2026. Maung Bandung akan menjalani tujuh pertandingan dalam waktu sekitar 20 hari dengan tampil di tiga kompetisi berbeda.

Padatnya jadwal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Persib Bandung. Selain harus menjaga kondisi fisik pemain, tim juga dituntut mampu beradaptasi dengan karakter pertandingan yang berbeda-beda.

Asisten pelatih Persib Bandung, Karlo Reinholz, menyebut rangkaian pertandingan pada Oktober akan menjadi salah satu ujian penting bagi tim. Sebab, pertandingan bakal berlangsung setiap tiga hingga empat hari sekali.

"Sekarang kita memasuki periode jadwal pertandingan yang sangat padat. Bulan Oktober ini bisa dikatakan sebagai ujian pertama bagi kami, di mana kami akan bertanding setiap tiga atau empat hari sekali," ujar Reinholz dikutip dari laman resmi Persib.

Menurut Karlo, tantangan Persib Bandung tidak hanya terletak pada jumlah pertandingan yang harus dimainkan. Tim juga harus menghadapi perbedaan gaya permainan, perjalanan ke negara lain, hingga kondisi cuaca di lokasi pertandingan.

"Dalam kurun waktu 20 hari di bulan Oktober, kami memiliki tujuh pertandingan. Dan ada tiga kompetisi berbeda yaitu AFC, Shopee Cup, dan Liga," katanya.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus menyiapkan strategi untuk menjaga kebugaran pemain. Salah satu opsi yang disiapkan adalah melakukan rotasi agar Persib Bandung tetap memiliki pemain dalam kondisi terbaik di setiap pertandingan.

"Kami berusaha mempersiapkan tim untuk menghadapi semua aspek ini. Tentu saja mereka akan siap bertanding. Kami juga memiliki beberapa pilihan untuk melakukan rotasi pemain," tutur Karlo.

Kabar baik juga datang dari beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera. Karlo menyebut sejumlah pemain mulai menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan dan berpeluang kembali tampil pada rangkaian pertandingan Oktober.