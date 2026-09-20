Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 21 September 2026 | 04.57 WIB

Zanadin Fariz Bersinar di Persik Kediri, Dua Penghargaan Diraih dalam Dua Laga Beruntun

Zanadin Fariz. (Istimewa) - Image

Zanadin Fariz. (Istimewa)

JawaPos.com - Zanadin Fariz mulai menunjukkan peran pentingnya bersama Persik Kediri pada awal BRI Super League 2026/27. Gelandang berusia 22 tahun itu selalu dipercaya tampil sebagai starter dalam tiga pertandingan yang sudah dimainkan Macan Putih.

Kepercayaan dari pelatih Marcos Reina dibayar Zanadin dengan penampilan yang konsisten. Bahkan, performanya dalam dua pertandingan terakhir mendapat apresiasi khusus dari operator kompetisi, I.League.

Penghargaan pertama diraih Zanadin saat Persik Kediri menghadapi Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Dalam pertandingan tersebut, ia dinobatkan sebagai The Best Young Player of the Week.

Penghargaan tersebut menjadi tambahan motivasi bagi Zanadin untuk terus memberikan kontribusi. Ia kemudian kembali tampil menonjol ketika Persik bertandang ke markas Arema FC dalam Derby Jatim.

Persik berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 dengan Arema FC. Zanadin menjadi salah satu pemain penting dalam pertandingan tersebut sekaligus mencetak gol untuk Persik.

Penampilannya kembali mendapat apresiasi. Kali ini I.League memilih Zanadin sebagai Player of the Match.

Meski mendapatkan dua penghargaan secara beruntun, Zanadin tidak ingin terlalu larut dalam pencapaian tersebut. Ia justru menyebut performanya tidak lepas dari dukungan rekan-rekannya di dalam tim.

"Semua berkat bantuan teman-teman. Dorongan dan support teman-teman sangat membantu performa saya di lapangan. Termasuk gol saya di gawang Arema FC," kata Zanadin.

Pemain kelahiran Bekasi, 31 Mei 2004, itu juga menilai kekompakan menjadi salah satu modal penting Persik dalam menjalani awal musim. Menurutnya, komunikasi antarpemain sangat dibutuhkan agar permainan tim tetap terjaga.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persik Kediri Gagal Cetak Gol di Piala Gubernur Malaka, Zanadin Fariz Soroti Chemistry Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Persik Kediri Gagal Cetak Gol di Piala Gubernur Malaka, Zanadin Fariz Soroti Chemistry Tim

Minggu, 23 Agustus 2026 | 05.05 WIB

Bukan ke Persebaya Surabaya! Zanadin Fariz Malah Makin Dekat ke Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Bukan ke Persebaya Surabaya! Zanadin Fariz Malah Makin Dekat ke Persik Kediri

Kamis, 28 Mei 2026 | 23.36 WIB

Update Rumor Zanadin Fariz! Bikin Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Saling Sikut Amankan Tanda Tangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Update Rumor Zanadin Fariz! Bikin Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta Saling Sikut Amankan Tanda Tangan

Rabu, 20 Mei 2026 | 19.13 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Groningen vs PEC Zwolle di Liga Belanda: Trots van het Noorden Menang Tipis di Kandang

3

Prediksi Skor Arema FC vs Persik Kediri di Super League: Macan Putih Kembali Jinakkan Singo Edan!

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

6

Prediksi Skor Everton vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Toffees Kunci 3 Poin di Kandang

7

Prediksi Skor Espanyol vs Elche di Liga Spanyol: Los Franjiverdes Curi Poin di RCDE Stadium

8

Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Aston Villa di Liga Inggris: The Lilywhites Bakal Sulit Menang!

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya vs Garudayaksa FC: Risto Mitrevski Pantang Remehkan Tim Promosi

10

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore