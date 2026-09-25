Persik Kediri Tak Mau Santai Saat Jeda FIFA Matchday, Fisik Pemain Terus Digenjot

JawaPos.com - Persik Kediri memanfaatkan jeda kompetisi Super League 2026/2027 untuk meningkatkan kondisi fisik para pemain. Masa istirahat kompetisi bertepatan dengan agenda FIFA Matchday September-Oktober yang membuat aktivitas liga terhenti sementara.

Jeda tersebut dimanfaatkan Persik untuk mempersiapkan skuad menghadapi lanjutan kompetisi. Setelah bermain imbang 1-1 di markas Arema FC pada pertandingan terakhir, Bayu Otto dan kawan-kawan sempat mendapatkan waktu libur selama empat hari.

Skuad Macan Putih kemudian kembali berkumpul dan langsung menjalani program latihan fisik. Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, menjadikan pekan pertama setelah libur sebagai momentum untuk meningkatkan kebugaran pemain.

Menurut Marcos, kondisi fisik skuadnya sebenarnya sudah cukup baik. Namun, masih ada ruang untuk meningkatkan kemampuan tersebut agar para pemain bisa mencapai kondisi yang lebih ideal ketika kompetisi kembali bergulir.

“Kami memanfaatkan pekan ini untuk mengembangkan kondisi fisik. Kami ingin meningkatkan hal yang sudah bagus sampai menemukan titik peak performa,” ujar Marcos.

Pelatih asal Spanyol itu memang membutuhkan pemain dengan kondisi fisik yang prima. Pasalnya, Marcos ingin Persik menerapkan permainan dengan intensitas tinggi, baik ketika bertahan maupun saat membangun serangan.

Karakter tersebut sudah mulai terlihat dalam tiga pertandingan awal Persik musim ini. Macan Putih berusaha tampil agresif ketika menyerang sekaligus bermain dengan intensitas tinggi saat melakukan tekanan dan bertahan.

“Kami ingin menjadi tim yang konsisten dengan intensitas tinggi. Pemain harus punya fisik tangguh untuk bertahan dan menyerang. Untuk itu kami membutuhkan sebuah tim dalam kondisi terbaik,” jelasnya.

Menariknya, meski sempat menjalani libur selama beberapa hari, kondisi fisik pemain Persik tetap terjaga. Hal itu terlihat dari hasil tes yang dilakukan tim pelatih.