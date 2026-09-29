Suporter Timnas Indonesia Teriakkan Nama STY usai Imbang Lawan Malaysia, Kevin Diks Kecewa

JawaPos.com - Suporter meneriakkan nama Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia bermain imbang melawan Malaysia pada matchday kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Kapten skuad Garuda Kevin Diks mengaku kecewa dengan respons tersebut.

Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam WIB.

Dalam laga tersebut, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah.

Hasil imbang tersebut mendapat respons kurang baik dari sebagian suporter yang hadir langsung di SUGBK.

Mereka meneriakkan nama Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia.

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Seolah, teriakkan tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan suporter terhadap kinerja pelatih John Herdman.

Kevin Diks yang sedang dalam wawancara usai laga langsug merespons reaksi suporter tersebut.

Pemain Borussia Monchengladbach itu menilai respons suporter tidak benar dan tidak baik bagi pemain dan pelatih.