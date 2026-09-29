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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 12.42 WIB

Suporter Timnas Indonesia Teriakkan Nama STY usai Imbang Lawan Malaysia, Kevin Diks Kecewa

Penggawa Timnas Indonesia Kevin Diks kecewa setelah suporter Garuda meneriakkan STY usai imbang lawan Malaysia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Penggawa Timnas Indonesia Kevin Diks kecewa setelah suporter Garuda meneriakkan STY usai imbang lawan Malaysia. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Suporter meneriakkan nama Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia bermain imbang melawan Malaysia pada matchday kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Kapten skuad Garuda Kevin Diks mengaku kecewa dengan respons tersebut. 

Timnas Indonesia harus puas berbagi poin dengan Malaysia setelah bermain imbang tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam WIB.

Dalam laga tersebut, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah. 

Hasil imbang tersebut mendapat respons kurang baik dari sebagian suporter yang hadir langsung di SUGBK.

Mereka meneriakkan nama Shin Tae-yong, mantan pelatih Timnas Indonesia.

Seolah, teriakkan tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan suporter terhadap kinerja pelatih John Herdman. 

Kevin Diks yang sedang dalam wawancara usai laga langsug merespons reaksi suporter tersebut.

Pemain Borussia Monchengladbach itu menilai respons suporter tidak benar dan tidak baik bagi pemain dan pelatih. 

"Menurut saya ini tidak benar. Ini tidak benar. Rasanya ini tidak baik buat para pemain, tidak baik buat pelatih," kata Kevin Diks dalam wawancara usai laga, Senin (28/9). 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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