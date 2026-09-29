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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 12.35 WIB

Nama Shin Tae-yong Menggema usai Timnas Indonesia Imbang Lawan Malaysia di SUGBK

Suporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). (Rivan Awal Lingga/Antara) - Image

Suporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). (Rivan Awal Lingga/Antara)

JawaPos.com - Nama mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae Yong menggema usai hasil imbang kontra Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Terikan suporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Senin (28/9), itu merupakan luapan kekecewaan atas hasil laga timnas Indonesia. 

Timnas Indonesia hanya mampu menahan Malaysia dengan skor akhir 0-0 pada pertandingan krusial untuk menjaga asa lolos ke partai final.

Namun di satu sisi, hasil imbang tersebut patut disyukuri bagi Timnas Indonesia.

Pasalnya, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah sejak menit ke-37. 

Nama Shin Tae-yong yang saat ini melatih Persija Jakarta itu kembali bergema setelah Timnas Indonesia membentuk lingkaran di area tengah untuk melakukan tradisi menyanyikan lagu ciptaan Ibu Soed, Tanah Airku.

Suporter memang beberapa kali meneriakkan sosok pelatih asal Korea Selatan itu, ketika Timnas gagal meraih hasil positif.

Terlebih, pemecatan Shin Tae-yong memang mengundang kontroversi dan sempat menuai kritik.

Adapun, hasil imbang ini membuat Indonesia tetap berada di posisi kedua klasemen sementara Grup A dengan koleksi empat poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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