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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 29 September 2026 | 14.38 WIB

Kalah dari Semen Padang, Heri Kiswanto Minta PSGC Ciamis Segera Benahi Permainan

Skuad PSGC Ciamis. (Istimewa) - Image

Skuad PSGC Ciamis. (Istimewa)

JawaPos.com - PSGC Ciamis gagal melanjutkan tren positif di kandang setelah menelan kekalahan dari Semen Padang FC pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27.

Bermain di hadapan ribuan pendukungnya di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (26/9) sore, Laskar Singacala harus mengakui keunggulan Semen Padang dengan skor 0-2.

Dua gol kemenangan Kabau Sirah dicetak Ilija Spasojevic dan M. Rahmat.

Hasil tersebut menjadi kekalahan kedua PSGC Ciamis pada musim ini.

Pelatih Heri Kiswanto pun langsung melakukan evaluasi terhadap penampilan anak asuhnya.

Menurut Herkis, permainan PSGC masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu segera dibenahi.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pola permainan yang dinilai terlalu mudah dibaca lawan.

"Yang jelas kita harus evaluasi dan fokus lagi ke pertandingan berikutnya. Setelah ini, kita akan tandang ke Persiku Kudus. Permainan kami kurang variatif. Umpan panjang masih monoton, sehingga mudah dibaca lawan," ujar Herkis.

Selain persoalan variasi permainan, Herkis juga menyoroti kondisi mental pemain setelah gol pertama Semen Padang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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