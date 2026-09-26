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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 26 September 2026 | 16.41 WIB

Jelang Hadapi PSGC Ciamis, Rezaldi Hehanussa Tegaskan Tekad Semen Padang FC Raih Tiga Poin

Pemain belakang Semen Padang, Rezaldi Hehanussa, (Istimewa) - Image

Pemain belakang Semen Padang, Rezaldi Hehanussa, (Istimewa)

JawaPos.com - Semen Padang FC terus mematangkan persiapan jelang menghadapi PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Galuh Ciamis, Sabtu (26/9) sore.

Menghadapi laga tandang ini, Semen Padang FC memastikan tidak akan memandang sebelah mata kekuatan PSGC Ciamis.

Pemain belakang Kabau Sirah, Rezaldi Hehanussa, menyebut timnya sudah melakukan persiapan untuk menghadapi permainan tuan rumah.

Menurut Rezaldi, PSGC Ciamis merupakan tim yang patut mendapatkan perhatian. Karena itu, Semen Padang FC tetap menaruh respek terhadap Laskar Galuh meski datang dengan target membawa pulang poin penuh.

"Ya, buat saya sendiri, saya rasa saya tidak menganggap enteng. PSGC Ciamis adalah tim yang bagus, kita respek terhadap dia juga. Dan kita sudah mempersiapkan buat melawan PSGC Ciamis," ujar Rezaldi dalam sesi jumpa pers jelang pertandingan.

Pemain yang akrab disapa Bule tersebut juga melihat adanya sejumlah pemain potensial di dalam skuad PSGC Ciamis. Beberapa di antaranya merupakan pemain yang berkembang dari akademi lokal dan dinilai bisa memberikan ancaman sepanjang pertandingan.

Situasi tersebut membuat Semen Padang FC tidak ingin lengah. Rezaldi menilai persiapan yang dilakukan sepanjang pekan menjadi modal penting bagi timnya sebelum menjalani pertandingan di Stadion Galuh.

Ia berharap seluruh pemain dapat menerapkan hasil latihan dan evaluasi ke dalam pertandingan. Dengan persiapan yang sudah dilakukan, Rezaldi optimistis Semen Padang FC mampu tampil maksimal sekaligus membawa pulang hasil sesuai target.

"Kita tahu di sana ada pemain dari akademi. Saya rasa pertandingan besok, Insyaallah bisa berjalan dengan seru. Dan kita bisa meraih kemenangan di Ciamis nanti. Itu tekad kita, bisa bawa poin, tiga poin," katanya.

Editor: Banu Adikara
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