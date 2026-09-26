Demi Menit Bermain, Persib Bandung Pinjamkan Athaya Zahran dan Kevin ke PSGC Ciamis

JawaPos.com - Persib Bandung meminjamkan dua pemain mudanya, Athaya Zahran dan Kevin Muhammad Islami Pasha, ke PSGC Ciamis.

Kedua pemain tersebut akan bergabung dengan klub yang kini menjadi salah satu klub satelit Persib Bandung.

Peminjaman ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengembangan Athaya dan Kevin. Keduanya diharapkan mendapat kesempatan bermain lebih banyak sehingga bisa menambah pengalaman menghadapi pertandingan kompetitif.

Selain untuk perkembangan pemain, langkah tersebut juga menjadi bentuk dukungan Persib Bandung terhadap PSGC Ciamis.

Melalui kerja sama sebagai klub satelit, Persib Bandung dapat memberikan pemain sesuai kebutuhan tim sekaligus membuka ruang bagi talenta mudanya untuk mendapatkan pengalaman di lapangan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, menjelaskan bahwa keputusan meminjamkan Athaya dan Kevin telah dibahas bersama berbagai pihak. Pembahasan tersebut melibatkan manajemen Persib Bandung, tim pelatih, PSGC Ciamis, serta kedua pemain.

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"Tujuan peminjaman adalah untuk memberikan kesempatan pemain muda mendapatkan menit bermain dan pengalaman bertanding yang lebih banyak sebagai bagian dari proses perkembangannya. Tujuan lainnya adalah mendukung PSGC sebagai klub satelit Persib dengan menghadirkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim," ujar Adhitia.

Menurutnya, pengalaman bermain secara reguler menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan pemain muda. Tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, menit bermain juga dapat membantu pemain membangun kepercayaan diri dan memahami tuntutan pertandingan secara lebih matang.