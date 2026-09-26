Nil Maizar Ungkap Persiapan Semen Padang Jelang Duel PSGC Ciamis di Pegadaian Championship

JawaPos.com - Pelatih Kepala Semen Padang FC, Nil Maizar, memastikan timnya siap menghadapi PSGC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Galuh Ciamis, Sabtu (26/9) sore.

Semen Padang datang ke Ciamis dengan target membawa pulang poin penuh. Kabau Sirah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang. Hasil tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi PSGC.

Nil Maizar mengakui ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari pertandingan melawan PSIS. Salah satu perhatian utama adalah konsentrasi pemain, terutama ketika menjaga pemain lawan di area pertahanan.

Menurutnya, kesalahan kecil dalam menjaga fokus bisa berakibat fatal. Karena itu, jajaran pelatih langsung membahas persoalan tersebut bersama para pemain selama masa persiapan.

"Waktu kita draw 1-1 lawan PSIS Semarang kemarin, kita kehilangan fokus dalam penjagaan saja. Itu sudah kita evaluasi di latihan dan kita diskusikan dengan pemain," ujar Nil Maizar.

Selain memperbaiki pertahanan, Semen Padang juga menyiapkan strategi untuk meredam sejumlah pemain berbahaya milik PSGC Ciamis. Salah satu nama yang mendapat perhatian khusus adalah striker asal Chad, Ezechiel N'Douassel.

Ezechiel menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai setelah mencetak tiga gol sejauh kompetisi berjalan. Nil Maizar melihat penyerang berpengalaman tersebut memiliki keunggulan dalam duel fisik maupun bola-bola udara.

"Dia pemain yang berkualitas, heading-nya bagus, kondisi fisiknya juga bagus. Mudah-mudahan kita punya taktikal dan strategi untuk menghadapi dia besok sore," kata Nil.