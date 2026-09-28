Prediksi Skor Thailand vs Vietnam di FIFA ASEAN Cup 2026: Kim Sang-sik Kantongi Kelemahan Lawan

JawaPos.com - Tim nasional Vietnam akan menghadapi Thailand yang merupakan lawan berat di Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (29/9) pukul 19.30 WIB.

Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik melihat laga melawan Thailand sebagai pertandingan yang penting. Ia juga bertekad untuk memenangkan laga tersebut.

"Ini adalah pertandingan yang sangat penting besok. Kami ingin memuncaki grup, jadi tentu saja kami harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menang," kata Kim Sang-sik yang dikutip dari The Thao 247, Senin (28/9).

Kekuatan dan kelemahan timnas Thailand sudah dianalisis oleh tim kepelatihan Vietnam. Kim Sang-sik juga memuji para pemain tim lawannya.

"Kami telah menganalisis kekuatan dan kelemahan Thailand. Staf pelatih perlu memaksimalkan kemampuan mereka dan memastikan semua pemain dalam kondisi 100%. Para pemain Thailand semuanya berkualitas sangat tinggi, sementara lini tengah mereka sangat kreatif dan termasuk pemain top di Asia Tenggara. Kami telah menganalisis mereka dengan cermat," jelas Kim Sang-sik.

Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal memanfaatkan celah di lini belakang Thailand. Selain itu, Kim Sang-sik menegaskan bahwa skuadnya sudah dipersiapkan dengan baik.

"Kami biasanya bermain bagus di babak kedua. Tentu saja, kami akan berusaha memanfaatkan celah di belakang pertahanan mereka. Di babak pertama, kami akan mencoba menerapkan taktik kami dan memberikan upaya terbaik kami. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan besok," pungkas Kim Sang-sik.

Prediksi Skor Thailand vs Vietnam Thailand dan Vietnam sudah 21 pertandingan saling bertemu. Melansir Transfermarkt, Thailand memenangkan sembilan laga dan Vietnam menang enam laga, sementara enam laga berakhir imbang.