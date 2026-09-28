10 Pemain Timnas Indonesia Tahan Imbang Malaysia Tanpa Gol di FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com - Timnas Indonesia yang bermain dengan 10 pemain menahan imbang Malaysia dengan skor 0-0 pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam WIB.

Hasil imbang ini membuat perburuan tiket final semakin panas. Timnas Indonesia dan Malaysia masih mengoleksi poin yang sama, yakni empat. Namun, Malaysia masih memimpin klasemen sementara karena unggul selisih gol.

Dengan demikian, penentuan tiket final akan ditentukan pada laga terakhir Grup A. Timnas Indonesia akan melawan Bangladesh, sementara Malaysia menantang Singapura.

Timnas Indonesia Main dengan 10 Pemain karena Thom Haye Kartu Merah Timnas Indonesia langsung agresif sejak peluit dibunyikan. Skuad Garuda bahkan sempat menjebol gawang Malaysia lewat sontekan Justin Hubner, namun harus dianulir wasit karena Elkan Baggott dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol terjadi.

Harimau Malaya - julukan Timnas Malaysia - mengancam gawang Timnas Indonesia pada menit ke-12 lewat tusukan Arif Aiman dari sisi kanan. Untungnya, tendangan pemain Johor Darul Ta’zim tersebut masih mampu ditepis Maarten Paes dan berujung sepak pojok.

Malaysia kerap menekan dengan mengandalkan kecepatan Arif Aiman dan Faisal Halim, namun masih mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan Timnas Indonesia. Sementara skuad Garuda terlihat masih kesulitan menciptakan peluang emas.

Pada menit ke-28, Arif Aiman kembali mengancam gawang Timnas Indonesia dengan melepaskan tendang tepat sasaran, namun masih bisa ditangkap Maarten Paes. Pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim saling balas serangan.

Petaka didapat Timnas Indonesia pada menit ke-34 setelah Thom Haye menjegal salah satu pemain Malaysia. Awalnya, pemain Persib Bandung itu diganjar kartu kuning. Namun setelah wasit mengecek VAR, Haye dijatuhi kartu merah yang membuat skuad Garuda bermain dengan 10 pemain.