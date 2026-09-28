Klasemen Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 Setelah Timnas Indonesia Imbang Lawan Malaysia

JawaPos.com - Timnas Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Berikut klasemen sementara Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia gagal mendulang poin penuh saat menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (28/9) malam WIB. Kedua kesebelasan harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 0-0.

Bagi Timnas Indonesia, tampaknya hasil tersebut patut disyukuri. Sebab, skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain setelah Thom Haye diganjar kartu merah pada menit ke-37 setelah melanggar Arif Aiman.

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Awalnya, wasit yang memimpin pertandingan hanya memberikan kartu kuning kepada Thom Haye. Namun kemudian, sang pengadil lapangan melakukan pengecekan VAR dan meralat hukuman tersebut menjadi kartu merah.

Dengan hasil imbang tersebut, Timnas Indonesia dan Malaysia kembali bersaing ketat dalam perebutan tiket final. Pasalnya, kedua negara memiliki poin yang sama, yakni empat.

Sebelumnya, kedua negara kompak meraih kemenangan di laga pertama. Timnas Indonesia menang 2-0 atas Singapura, sementara Malaysia bungkam Bangladesh 3-0.

Malaysia saat ini masih memimpin klasemen sementara Grup A. Tim berjuluk Harimau Malaya itu unggul selisih gol atas Timnas Indonesia yang berada di urutan kedua.

Sementara Singapura mengekor di posisi ketiga dengan koleksi tiga poin. Tim berjuluk The Lions tersebut meraih kemenangan 1-0 atas Bangladesh di laga kedua Grup A.