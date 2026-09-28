Ranking FIFA Timnas Indonesia Usai Imbang Lawan Malaysia: Tetap di Urutan 119

JawaPos.com - Timnas Indonesia bermain imbang lawan Malaysia di laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Hasil tersebut tidak mengubah posisi skuad Garuda di tabel ranking FIFA.

Timnas Indonesia imbang tanpa gol saat menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam WIB. Hasil yang cukup disayangkan, karena sejatinya skuad Garuda butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke final.

Hasil imbang tersebut sekaligus membuat poin Timnas Indonesia minus 0,68 di ranking FIFA. Kini, skuad Garuda mengoleksi 1160,49 poin.

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Meski poinnya berkurang, Timnas Indonesia masih terkunci di posisi ke-119 FIFA. Mereka masih unggul atas Namibia yang berada di posisi ke-120 dengan koleksi 1160,31 poin.

Sementara, Timnas Indonesia berada di bawah Togo. Negara asal Afrika Barat tersebut sedang mengemas 1163,48 poin.

Posisi Timnas Indonesia masih bisa berubah. Pasalnya, sejumlah pertandingan internasional dalam kalender FIFA masih berlangsung dan hasilnya dapat mempengaruhi perolehan poin setiap negara.

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Hasil imbang melawan Malaysia memang cukup disayangkan. Tapi di sisi lain, hasil imbang tersebut patut disyukuri oleh Timnas Indonesia karena harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Thom Haye diganjar kartu merah.

Awalnya, wasit yang memimpin pertandingan hanya memberikan kartu kuning kepada Thom Haye. Namun kemudian, sang pengadil lapangan melakukan pengecekan VAR dan meralat hukuman tersebut menjadi kartu merah.