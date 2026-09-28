Starting XI Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: John Herdman Turunkan Skuad Terbaik

Ole Romeny siap tampil bersama Timnas Indonesia menghadapi Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Daftar susunan pemain Timnas Indonesia melawan Malaysia dalam laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 telah diketahui. Pelatih John Herdman menurunkan skuad terbaik dalam laga bertajuk Derbi Serumpun tersebut.
Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB. Seperti biasa, susunan pemain kedua tim telah diumumkan 60 menit sebelum kick-off.
Pada laga kali ini, Herdman menurunkan komposisi pemain yang mirip seperti saat menumbangkan Singapura di laga pertama Grup A. Hanya ada satu pemain yang dirotasi olehnya, yakni Mitchell Baker dengan Thom Haye.
Ragnar Oratmangoen dan Dean James juga kembali dipercaya tampil sejak menit awal. Padahal, dua pemain tersebut sebelumya diragukan tampil pada laga melawan Malaysia karena mengalami masalah saat menghadapi Singapura.
Untuk posisi penjaga gawang, Maarten Paes kembali menjadi andalan. Kiper Ajax Amsterdam tersebut telah menunjukkan kualitasnya dengan menjaga gawang Timnas Indonesia clean sheet saat menghadapi Singapura.
Di lini belakang, dua bek jangkung Justin Hubner dan Elkan Baggott bakal menjadi tembok raksasa Timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut akan didukung Kevin Diks dan Dean James di sisi kanan dan kiri.
Kemudian di lini tengah, Herdman mempercayakan kepada trio Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, dan Thom Haye. Ketiga pemain tersebut akan menjaga keseimbangan permainan Timnas Indonesia saat bertahan maupun menyerang.
Pada lini depan, kali ini Herdman mempercayakan Ole Romeny sebagai juru gedor. Penyerang Fortuna Sittard itu akan dibantu oleh Luke Vickery dan Ragnar Oratmangoen dari sisi sayap.
Timnas Indonesia datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Singapura di laga pembuka Grup A. Begitu juga dengan Malaysia yang mengawali kiprahnya dengan kemenangan 3-0 atas Bangladesh, sehingga kedua tim sama-sama mengemas tiga poin.
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