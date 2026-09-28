Thom Haye Kartu Merah! Timnas Indonesia vs Malaysia Tanpa Gol di Babak Pertama

Pemain Timnas Indonesia, Thom Haye (19) menerima kartu merah saat melawan Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia harus bermain dengan 10 pemain melawan Malaysia pada babak pertama pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada babak pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam WIB.

Timnas Indonesia Main dengan 10 Pemain karena Thom Haye Kartu Merah Timnas Indonesia langsung agresif sejak peluit dibunyikan. Skuad Garuda bahkan sempat menjebol gawang Malaysia lewat sontekan Justin Hubner, namun harus dianulir wasit karena Elkan Baggott dianggap melakukan pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol terjadi.

Harimau Malaya - julukan Timnas Malaysia - mengancam gawang Timnas Indonesia pada menit ke-12 lewat tusukan Arif Aiman dari sisi kanan. Untungnya, tendangan pemain Johor Darul Ta’zim tersebut masih mampu ditepis Maarten Paes dan berujung sepak pojok.

Malaysia kerap menekan dengan mengandalkan kecepatan Arif Aiman dan Faisal Halim, namun masih mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan Timnas Indonesia. Sementara skuad Garuda terlihat masih kesulitan menciptakan peluang emas.

Pada menit ke-28, Arif Aiman kembali mengancam gawang Timnas Indonesia dengan melepaskan tendang tepat sasaran, namun masih bisa ditangkap Maarten Paes. Pertandingan berjalan sengit dengan kedua tim saling balas serangan.

Petaka didapat Timnas Indonesia pada menit ke-34 setelah Thom Haye menjegal salah satu pemain Malaysia. Awalnya, pemain Persib Bandung itu diganjar kartu kuning. Namun setelah wasit mengecek VAR, Haye dijatuhi kartu merah yang membuat skuad Garuda bermain dengan 10 pemain.

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Merespons situasi tersebut, John Herdman memasukkan Ivar Jenner sebagai pengganti Ragnar Oratmangoen. Skuad Malaysia terlihat tampil lebih percaya diri karena unggul jumlah pemain. Tim asuhan Tan Cheng Hoe itu kerap mengeksploitasi pertahanan tuan rumah lewat sisi kanan.

Kendati kalah jumlah pemain, Timnas Indonesia terus mengerahkan segalanya di sisa waktu babak pertama. Bahkan di pengujung babak, Elkan Baggott nyaris mencetak gol, namun sundulannya membentur tiang. Hasilnya, kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama.

Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Malaysia Timnas Indonesia: Maarten Paes (PG); Kevin Diks, Elkan Baggott, Justin Hubner, Dean James; Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Thom Haye; Luke Vickery, Ragnar Oratmangoen (Ivar Jenner 43’), Ole Romeny.

Pelatih: John Herdman.

Malaysia: Syohan Hazmi (PG); Brad Trapp, Quentin Cheng, Dion Cools, LaVere Corbin Ong; Manuel Hidalgo, Stuart Wilkin, Nooa Laine; Faisal Halim, Bergson, Arif Aiman.