Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia Jika Berhasil Bungkam Malaysia di SUGBK

Selebrasi pemain Timnas Indonesia Ole Romeny saat membobol gawang Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Malaysia vs Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi duel sarat gengsi. John Herdman memahami rivalitas dan meminta skuad Garuda fokus. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Ranking FIFA skuad Garuda akan naik jika berhasil menumbangkan rivalnya di kawasan Asia Tenggara tersebut.
Duel Timnas Indonesia vs Malaysia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Pertandingan bertajuk Derbi Serumpun tersebut kick-off pukul 19.30 WIB.
Laga ini menjadi pertandingan penting bagi kedua tim yang sedang bersaing dalam perburuan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Kemenangan wajib didapat Timnas Indonesia maupun Malaysia, mengingat hanya juara grup saja yang berhak mendapatkan tiket final.
Selain itu, kemenangan juga akan mengerek posisi Timnas Indonesia dalam tabel ranking FIFA. Timnas Indonesia saat ini menghuni posisi ke-119 dengan koleksi 1161,17 poin.
Andai menang atas Malaysia, poin Timnas Indonesia diketahui akan bertambah 4,32 poin. Sementara jika imbang berkurang 0,68, dan jika kalah minus 5,68 poin.
Artinya, jika menang, poin Timnas Indonesia akan bertambah menjadi 1165,49. Tambahan poin tersebut membuat skuad Garuda berpotensi naik dua tingkat ke posisi 117 dalam tabel ranking FIFA.
Timnas Indonesia akan melewati Togo yang berada di posisi ke-118 dengan 1163,48 poin, dan Gambia di urutan ke-117 dunia dengan koleksi 1165,29 poin. Sementara posisi ke-116 dihuni Tanzania dengan 1166,05 poin.
Satu yang pasti, peringkat Timnas Indonesia akan tetap berada di atas Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia. Pasalnya, Malaysia saat ini duduk di peringkat ke-137 dengan 1090,35 poin.
Perlu diingat, posisi Timnas Indonesia masih bisa berubah meski pada akhirnya berhasil mengalahkan Malaysia. Pasalnya, sejumlah pertandingan internasional dalam kalender FIFA masih berlangsung dan hasilnya dapat mempengaruhi perolehan poin setiap negara.
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