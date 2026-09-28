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Andre Rizal Hanafi
Senin, 28 September 2026 | 23.37 WIB

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Duel Ketat di SUGBK

Skuad timnas Indonesia berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Skuad timnas Indonesia berlaga di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada matchday kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam WIB.

Duel Indonesia vs Malaysia menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada fase grup.

Selain karena kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan, pertemuan kedua negara juga selalu memiliki cerita tersendiri di sepak bola Asia Tenggara.

Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.

Laga tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan SCTV, sementara layanan streaming tersedia melalui Vidio.

Indonesia datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 2-0 atas Singapura pada pertandingan pertama.

Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny menjadi pencetak gol bagi Skuad Garuda dalam laga tersebut.

Kemenangan itu membuat Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tiga poin.

Hasil tersebut juga menjadi modal penting sebelum menghadapi Malaysia yang pada pertandingan pembuka tampil cukup meyakinkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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