Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Duel Ketat di SUGBK

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada matchday kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) malam WIB.

Duel Indonesia vs Malaysia menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada fase grup.

Selain karena kedua tim sama-sama mengawali turnamen dengan kemenangan, pertemuan kedua negara juga selalu memiliki cerita tersendiri di sepak bola Asia Tenggara.

Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 19.30 WIB.

Laga tersebut dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan SCTV, sementara layanan streaming tersedia melalui Vidio.

Indonesia datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan 2-0 atas Singapura pada pertandingan pertama.

Baca Juga:Indonesia Juara Umum Berkuda Memanah IHAA Greater Asian Championship 2026 di Moskow

Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny menjadi pencetak gol bagi Skuad Garuda dalam laga tersebut.

Kemenangan itu membuat Indonesia mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan tiga poin.