Timnas Indonesia Unggul atas Malaysia dalam 10 Pertemuan Terakhir

JawaPos.com - Timnas Indonesia tercatat unggul atas timnas Malaysia dalam 10 pertemuan terakhir, jelang duel kedua tim pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB.

Dikutip dari 11v11 seperti dilansir dari Antara, dalam 10 pertemuan terakhir, Indonesia meraih lima kemenangan, dengan kemenangan terakhir terjadi pada laga Piala AFF 2020 di Singapura. Saat itu, Indonesia melumat Malaysia 4-1.

Sementara itu, lima pertemuan lainnya berakhir dengan satu kali seri dan empat kekalahan.

Satu kali seri terjadi pada 6 Juni 2008 pada laga persahabatan yang berakhir 1-1.

Untuk empat kekalahan, salah satunya diderita di kandang sendiri, tepatnya September 2019 pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 di SUGBK.

Ketika itu, Indonesia yang sempat memimpin 2-1 di babak pertama, harus menerima kenyataan menelan kekalahan setelah tim tamu membalikkan keadaan menjadi 2-3.

Secara total, Indonesia dan Malaysia sudah bertemu 85 kali sejak pertemuan pertama kedua tim pada 7 September 1957 di Turnamen Merdeka.

Indonesia mengakhirinya dengan 33 kemenangan dan Malaysia 34 kemenangan, sementara sisanya berakhir seri.