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Andika Rachmansyah
Selasa, 29 September 2026 | 01.09 WIB

Harhys Stewart Bawa Singapura Bungkam Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026

Selebrasi pemain Singapura, Harhys Stewart, usai jebol gawang Bangladesh. (Instagram/@fasingapore) - Image

Selebrasi pemain Singapura, Harhys Stewart, usai jebol gawang Bangladesh. (Instagram/@fasingapore)

JawaPos.com - Singapura menang tipis atas Bangladesh dengan skor 1-0 pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Gol kemenangan itu dicetak oleh Harhys Stewart di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9) sore WIB. 

Ini menjadi kemenangan perdana Singapura setelah di laga pertama menelan kekalahan dari Timnas Indonesia. Sementara itu, Bangladesh menelan dua kekalahan beruntun sekaligus mengubur asa lolos ke fase berikutnya. 

Harhys Stewart Buka Keunggulan Singapura atas Bangladesh

Pertandingan berjalan sengit sejak menit awal. Singapura dan Bangladesh kerap jual beli serangan, namun belum ada peluang bersih yang tercipta hingga 10 menit pertandingan berjalan.

The Lions - julukan Timnas Singapura - memberikan ancaman serius pada menit ke-16 lewat sontekan Ilhan Fandi di mulut gawang Bangladesh. Namun peluang emas tersebut berhasil ditepis oleh kiper Mehedi Hasan dan hanya berujung sepak pojok. 

Kubu Bangladesh terlihat masih kesulitan untuk keluar dari tekanan para pemain Singapura. Serangan skuad Harimau Bengal - julukan Timnas Bangladesh - masih terlalu monoton sehingga mudah dipatahkan pertahanan Singapura. 

Singapura yang memegang kendali permaina sejak awal akhirnya berhasil membuka keran golnya pada menit ke-35 lewat tandukan Harhys Stewart. Gelandang berusia 25 tahun itu menjebol gawang Bangladesh setelah memanfaatkan umpan terukur dari Nur Adam Abdullah.

Unggul satu gol membuat The Lions semakin nyaman menyerang pertahanan Bangladesh. Namun hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Singapura untuk sementara memimpin 1-0. 

Sengit Tanpa Gol di Babak Kedua

Bangladesh tampil lebih agresif setelah jeda turun minum. Tim asuhan Thomas Dooley itu mencari celah untuk mengejar ketertinggalan satu gol dari Singapura. 

Namun, serangan-serangan yang dilancarkan para pemain Bangladesh masih mampu dipatahkan barisan pertahanan Singapura. The Lions terus ditekan oleh Hamza Choudhury dan kawan-kawan, namun masih mampu menjaga gawangnya tidak kebobolan. 

Editor: Edi Yulianto
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