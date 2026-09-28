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Andika Rachmansyah
Senin, 28 September 2026 | 15.02 WIB

Prediksi Skor Singapura vs Bangladesh di FIFA ASEAN Cup: The Lions Terkam Harimau Bengal!

Prediksi skor Singapura vs Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026. The Lions lebih diunggulkan setelah punya rekor positif atas Bangladesh. (Dok: Instagram @fasingapore) - Image

Prediksi skor Singapura vs Bangladesh di FIFA ASEAN Cup 2026. The Lions lebih diunggulkan setelah punya rekor positif atas Bangladesh. (Dok: Instagram @fasingapore)

JawaPos.com - Timnas Singapura akan menghadapi Bangladesh pada lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. The Lions -julukan Timnas Singapura- diprediksi mampu mengamankan kemenangan dalam laga tersebut.

Pertandingan Singapura vs Bangladesh dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9), pukul 16.00 WIB. Duel ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan pertama di turnamen.

Singapura dan Bangladesh sama-sama mengawali FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kekalahan. Singapura takluk 0-2 dari Timnas Indonesia melalui gol Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny.

Sementara itu, Bangladesh kalah 0-3 dari Malaysia. Arif Aiman mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Bergson.

Hasil tersebut membuat kedua tim membutuhkan poin untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh. Karena itu, pertandingan diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal.

Singapura Unggul dalam Ranking FIFA

Jika melihat kualitas skuad dan peringkat FIFA, Singapura berada di posisi yang lebih tinggi. The Lions saat ini menempati peringkat ke-148 dunia, sedangkan Bangladesh berada di urutan ke-182.

Singapura juga memiliki sejumlah pemain yang bisa menjadi pembeda, termasuk Ilhan Fandi. Bangladesh tidak kalah menarik karena memiliki gelandang Hamza Choudhury sebagai salah satu pemain yang patut diperhatikan.

Meski demikian, peringkat FIFA tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur. Kondisi pemain, strategi, serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang tetap akan menjadi faktor penting dalam pertandingan.

Singapura Punya Rekor Positif

Rekor pertemuan menjadi salah satu modal Singapura menjelang laga ini. Berdasarkan data 11vs11, The Lions belum pernah kalah dalam empat pertemuan melawan Bangladesh.

Singapura mencatat tiga kemenangan dan satu hasil imbang. Pertemuan terbaru kedua tim terjadi pada Kualifikasi Piala Asia 2027, 31 Maret 2026.

Editor: Hendra
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