56.000 Tiket Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia Terjual, GBK Berpotensi Full House

Suporter timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). (Rivan Awal Lingga/Antara)

JawaPos.com - Pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Malaysia pada laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB berpotensi full house.

Hingga pukul 12.00, tiket pertandingan terjual 56.000 lembar.

Dikutip dari keterangan resmi PSSI seperti dilansir dari Antara, angka tersebut diprediksi terus bertambah seiring meningkatnya antusiasme suporter Garuda untuk menyaksikan langsung duel dua negara bertetangga di panggung internasional.

Laga Indonesia kontra Malaysia juga memiliki arti penting dalam persaingan Grup A.

Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin dari pertandingan pertama.

Malaysia berada di puncak klasemen sementara dengan keunggulan selisih gol, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua.

Baca Juga:Laga Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 Disemarakkan Ragam Hiburan

Situasi ini didapatkan setelah Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh pada laga pertama, sementara Indonesia mengalahkan Singapura 2-0.

Dengan hanya juara grup yang berhak melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026, duel malam ini berpotensi berjalan ketat dan panas karena menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperkuat posisi mereka di puncak klasemen.