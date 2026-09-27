Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Main Senin Malam

Selebrasi pemain Timnas Indonesia Ole Romeny saat membobol gawang Singapura pada FIFA ASEAN Cup di SUGBK, Jakarta, Jumat (25/9). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga lanjutan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026.
Duel Timnas Indonesia vs Malaysia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), dengan kick-off pukul 19.30 WIB.
Laga ini yang paling ditunggu-tunggu pencinta sepak bola dari kedua negara karena memiliki rivalitas panjang.
Pertandingan tersebut nantinya akan disiarkan secara langsung di stasiun televisi nasional SCTV maupun Indosiar.
Selain itu, pertandingan ini juga dapat dinikmati melalui aplikasi streaming Vidio dan kanal YouTube Rans Entertainment.
Kedua kesebelasan sama-sama memiliki modal kemenangan jelang tampil di Derby Serumpun.
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Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Singapura dengan skor 2-0, sementara Malaysia bantai Bangladesh 3-0.
Hasil tersebut membuat kedua tim bersaing dalam perburuan juara Grup A.
Malaysia sedang memimpin klasemen dengan koleksi tiga poin, unggul selisih gol atas Timnas Indonesia yang menempati peringkat kedua.
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Jawa Pos
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