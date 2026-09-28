Laga Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026 Disemarakkan Ragam Hiburan

JawaPos.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menyatakan, laga Timnas Indonesia lawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 akan disemarakkan dengan beragam hiburan.

Penggemar dia zona penggemar (fanzone) Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, akan menikmati sejumlah hiburan.

"Area fanzone di sekitar SUGBK menghadirkan games, kuliner, aktivitas keluarga, hingga penampilan musik untuk menyambut pertandingan hingga setelah pertandingan," demikian keterangan resmi PSSI dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (28/9).

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Selain zona penggemar di sisi timur dan barat stadion, tersedia pula zona bermain anak dan area foto yang dapat dinikmati bersama keluarga maupun komunitas.

Area zona penggemar di sisi timur akan membuka rangkaian hiburan pada pukul 18.00 WIB melalui permainan dan kuis Shakti, maskot Timnas Indonesia.

Setelah itu, dilanjutkan dengan acara talkshow bertajuk ASEAN Legends yang menghadirkan dua mantan pemain tim nasional dari Malaysia yaitu Safiq Rahim dan Kurniawan Dwi Yulianto dari Indonesia.

Selain itu, acara hiburan akan menyuguhkan performa disc jokey pada pukul 20.15 WIB sebelum penampilan Morfem pukul 21.30 WIB sebagai penutup rangkaian hiburan di area tersebut.

Sementara itu, pada zona penggemar di sisi barat stadion menghadirkan permainan dan kuis bersama Shakti mulai pukul 18.00 WIB, diikuti performa disc jokey pada pukul 18.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan penampilan band pada pukul 20.15 WIB.