Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup: Garuda Tekuk Harimau Malaya

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda diprediksi mampu menekuk Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dalam duel tersebut.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB. Laga bertajuk Derby Serumpun tersebut menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti pendukung kedua negara.

Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi. Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 2-0, sedangkan Malaysia membungkam Bangladesh 3-0. Hasil tersebut membuat kedua negara bersaing ketat di papan atas klasemen sementara Grup A.

Dari segi kesiapan, kedua tim juga tidak memiliki pemain yang mengalami cedera serius. Dari kubu Timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Ragnar Oratmangoen sebelumnya sempat diragukan tampil setelah mengalami masalah pada laga melawan Singapura.

Namun, ketiganya tetap mengikuti latihan bersama tim menjelang pertandingan melawan Malaysia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman masih memantau kondisi mereka sebelum menentukan komposisi akhir.

“Seperti yang selalu saya katakan, kami memantau kondisi mereka dari hari ke hari,” beber Herdman usai sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion STIK, Minggu (27/9).

“Mereka menjalani latihan malam ini, kemudian kami akan mengevaluasi kembali setelah sesi tersebut dan menilainya lagi besok pagi sebelum mengambil keputusan akhir apakah mereka sudah mencapai level kebugaran yang dibutuhkan,” sambungnya.

Dari segi kedalaman skuad, Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain yang berpengalaman di level internasional. Skuad Garuda juga disebut sebagai tim dengan nilai pasar termahal di FIFA ASEAN Cup 2026, yakni mencapai Rp377,79 miliar.