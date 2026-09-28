Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 28 September 2026 | 14.06 WIB

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup: Garuda Tekuk Harimau Malaya

Timnas Indonesia berfoto bersama sebelum melawan Timnas Singapura dalam laga penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). Simak prediksi skor Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Garuda dan Harimau Malaya bertarung demi menjaga asa lolos final.(Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Timnas Indonesia berfoto bersama sebelum melawan Timnas Singapura dalam laga penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9). Simak prediksi skor Timnas Indonesia vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Garuda dan Harimau Malaya bertarung demi menjaga asa lolos final.(Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia dalam lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda diprediksi mampu menekuk Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- dalam duel tersebut.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Malaysia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB. Laga bertajuk Derby Serumpun tersebut menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti pendukung kedua negara.

Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi. Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama meraih kemenangan pada laga pembuka Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Timnas Indonesia mengalahkan Singapura dengan skor 2-0, sedangkan Malaysia membungkam Bangladesh 3-0. Hasil tersebut membuat kedua negara bersaing ketat di papan atas klasemen sementara Grup A.

Dari segi kesiapan, kedua tim juga tidak memiliki pemain yang mengalami cedera serius. Dari kubu Timnas Indonesia, Emil Audero, Dean James, dan Ragnar Oratmangoen sebelumnya sempat diragukan tampil setelah mengalami masalah pada laga melawan Singapura.

Namun, ketiganya tetap mengikuti latihan bersama tim menjelang pertandingan melawan Malaysia. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman masih memantau kondisi mereka sebelum menentukan komposisi akhir.

“Seperti yang selalu saya katakan, kami memantau kondisi mereka dari hari ke hari,” beber Herdman usai sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion STIK, Minggu (27/9).

“Mereka menjalani latihan malam ini, kemudian kami akan mengevaluasi kembali setelah sesi tersebut dan menilainya lagi besok pagi sebelum mengambil keputusan akhir apakah mereka sudah mencapai level kebugaran yang dibutuhkan,” sambungnya.

Dari segi kedalaman skuad, Timnas Indonesia memiliki sejumlah pemain yang berpengalaman di level internasional. Skuad Garuda juga disebut sebagai tim dengan nilai pasar termahal di FIFA ASEAN Cup 2026, yakni mencapai Rp377,79 miliar.

Meski demikian, nilai pasar pemain tidak menjadi jaminan sebuah tim akan memenangkan pertandingan. Malaysia juga memiliki skuad yang cukup kompetitif dan membuktikannya melalui kemenangan 3-0 atas Bangladesh pada laga pembuka.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Norwegia vs Portugal: Haaland Tantang Ronaldo dalam Duel Panas UEFA Nations League - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Norwegia vs Portugal: Haaland Tantang Ronaldo dalam Duel Panas UEFA Nations League

Senin, 28 September 2026 | 01.47 WIB

Prediksi Skor Jerman vs Yunani: Rekor Kandang Jadi Modal Die Mannschaft Raih Kemenangan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Jerman vs Yunani: Rekor Kandang Jadi Modal Die Mannschaft Raih Kemenangan

Senin, 28 September 2026 | 01.25 WIB

Prediksi Skor Swedia vs Polandia di UEFA Nations League: Blagult Pesta Gol di Strawberry Arena - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Swedia vs Polandia di UEFA Nations League: Blagult Pesta Gol di Strawberry Arena

Senin, 28 September 2026 | 00.46 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore