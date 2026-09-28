Timnas Indonesia vs Malaysia: 2 Pesan Khusus John Herdman untuk Skuad Garuda

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mempunyai dua permintaan khusus untuk para pemainnya menjelang laga melawan Malaysia. Ia meminta anak asuhnya menjaga fokus dan emosi sepanjang pertandingan.

Duel Timnas Indonesia vs Malaysia dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga kedua Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan yang paling dinanti pencinta kedua tim. Derby Serumpun kembali tersaji setelah hampir lima tahun. Duel tersebut juga krusial bagi Timnas Indonesia dan Malaysia dalam upaya lolos ke partai final.

Menghadapi pertandingan tersebut, Herdman meminta anak asuhnya tidak larut dalam tekanan maupun atmosfer laga. Pelatih asal Inggris itu menilai fokus dan kemampuan mengendalikan emosi harus menjadi pegangan para pemain sepanjang pertandingan.

“Ya, menurut saya, kita selalu bisa mengendalikan fokus dan emosi kita. Itu adalah dua hal yang berada dalam kendali kita,” kata Herdman, dikutip Senin (28/9/2026).

“Memang ada banyak hal yang berada di luar kendali kita, di luar kuasa manusia, tetapi dua hal itu bisa kita kendalikan,” lanjutnya.

Selain menjaga fokus dan emosi, Herdman meminta para pemain memaksimalkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Menurutnya, energi yang diberikan suporter dapat menjadi dorongan tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil maksimal.

“Sepanjang pertandingan berlangsung, kita harus fokus pada skema taktis, beradaptasi dengan lawan saat laga berjalan, serta memanfaatkan energi di stadion untuk memacu semangat,” tutur Herdman.

Herdman ingin anak asuhnya menunjukkan karakter sebagai tuan rumah sepanjang pertandingan. Menurutnya, hal tersebut penting untuk memberikan pesan kepada Malaysia bahwa SUGBK merupakan kandang Timnas Indonesia.