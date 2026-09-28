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Andika Rachmansyah
Senin, 28 September 2026 | 17.47 WIB

Prediksi Starting XI Timnas Indonesia vs Malaysia: John Herdman Ubah Komposisi

Pesepak bola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Singapura dalam pertandingan penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Tiga pemain Timnas Indonesia berpotensi absen saat menghadapi Malaysia. Berikut prediksi starting XI skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pesepak bola Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berselebrasi bersama rekannya usai mencetak gol ke gawang Timnas Singapura dalam pertandingan penyisihan Grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Tiga pemain Timnas Indonesia berpotensi absen saat menghadapi Malaysia. Berikut prediksi starting XI skuad Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada lanjutan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9) pukul 19.30 WIB. John Herdman diperkirakan melakukan sejumlah perubahan dalam starting XI menyusul kondisi tiga pemain yang masih diragukan tampil sejak menit awal.

Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Dean James, dan Ragnar Oratmangoen. Dean James dan Ragnar mengalami masalah saat Timnas Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 pada pertandingan pertama.

Meski demikian, ketiganya masih berlatih normal dalam persiapan terakhir menghadapi Malaysia. Herdman pun belum menutup kemungkinan mereka tampil.

“Mereka berlatih malam ini. Kami akan mengevaluasi kembali setelah latihan malam ini, kemudian mengevaluasinya lagi pada pagi hari. Setelah itu, saya bisa mengambil keputusan akhir untuk melihat apakah mereka sudah mencapai tingkat kebugaran yang diperlukan,” kata Herdman usai sesi latihan Timnas Indonesia di Stadion STIK, Minggu (27/9/2026).

Kondisi tersebut tidak terlalu membuat Herdman pusing dalam menentukan komposisi pemain. Timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang cukup kuat untuk menghadapi Malaysia.

Komposisi starter Garuda diperkirakan tidak jauh berbeda dari pertandingan melawan Singapura. Herdman tetap akan menurunkan pemain terbaiknya untuk menghadapi Harimau Malaya.

Untuk posisi penjaga gawang, Maarten Paes berpotensi kembali dipercaya sebagai starter. Kondisi Emil Audero yang masih menjadi tanda tanya membuat Paes berpeluang kembali mengawal gawang Indonesia.

Paes juga memiliki modal positif setelah tampil apik saat menghadapi Singapura. Gawang Timnas Indonesia tetap bersih dalam kemenangan 2-0 tersebut.

Di lini belakang, Nathan Tjoe-A-On diperkirakan menggantikan Dean James di posisi bek sayap kiri. Sementara Kevin Diks, Justin Hubner, dan Elkan Baggott diprediksi tetap mengisi barisan pertahanan.

Kemudian di lini tengah, Joey Pelupessy dan Calvin Verdonk kemungkinan kembali menjadi pilihan untuk menjaga keseimbangan permainan Indonesia.

Editor: Hendra
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